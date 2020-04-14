На Камінь-Каширщині затримали «чорних» лісорубів, які приїхали за деревиною на тракторі
Сьогодні, 15:49
На Камінь-Каширщині зафіксували два випадки самовільної порубки лісу.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Як зазначають лісівники, у двох виявлених випадках вдалося встановити винних осіб.
На самовільній порубці у Нуйнівському лісницві ДП «Камінь-Каширське ЛГ» вдалося затримати двох жителів, які приїхали до лісу двома тракторами з причіпами.
Сума збитків, яких встигли завдати порушники, – понад 30 тис. грн.
Особи встановлені, вилучені трактори та 2 бензопили.
Триває слідство.
Самовільну порубку працівники цього ж державного підприємства днем раніше виявили в Обзирському лісництві. За гарячими слідами деревину знайшли на приватній пилорамі в с. Гута Боровенська.
Деревину вилучили. Особи встановлені, притягнуті до адмінвідповідальності.
Затримали лісопорушників і працівники державної лісової охорони ДП “Колківське ЛГ”. Самовільну порубку двоє місцевих мешканців здійснювали у Рудниківському лісництві. Збитки у цій ситуації – 30 тис. грн, за що також передбачена кримінальна відповідальність. Матеріали справи передали в поліцію.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Як зазначають лісівники, у двох виявлених випадках вдалося встановити винних осіб.
На самовільній порубці у Нуйнівському лісницві ДП «Камінь-Каширське ЛГ» вдалося затримати двох жителів, які приїхали до лісу двома тракторами з причіпами.
Сума збитків, яких встигли завдати порушники, – понад 30 тис. грн.
Особи встановлені, вилучені трактори та 2 бензопили.
Триває слідство.
Самовільну порубку працівники цього ж державного підприємства днем раніше виявили в Обзирському лісництві. За гарячими слідами деревину знайшли на приватній пилорамі в с. Гута Боровенська.
Деревину вилучили. Особи встановлені, притягнуті до адмінвідповідальності.
Затримали лісопорушників і працівники державної лісової охорони ДП “Колківське ЛГ”. Самовільну порубку двоє місцевих мешканців здійснювали у Рудниківському лісництві. Збитки у цій ситуації – 30 тис. грн, за що також передбачена кримінальна відповідальність. Матеріали справи передали в поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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