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На ремонт ліфтів у Луцьку додатково виділять 3 мільйони гривень

На ремонт ліфтів у Луцьку додатково виділять 3 мільйони гривень
На ремонт ліфтового господарства у Луцьку додатково виділять 3 мільйона гривень.

Про це стало відомо під час чергової сесії Луцької міської ради 30 липня, передає ІА «Конкурент».

Зокрема депутати внесли зміни до бюджету Луцької міської територіальної громади на 2021 рік. Окрім іншого, змінилася сума видатків Департаменту ЖКГ. До прикладу, на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів загалом спрямували кошти розміром 9,9 мільйона гривень. Однак, цієї суми недостатньо для повноцінного відновлення ліфтового господарства міста.

«Чи можемо ми зараз спрогнозувати, яка ще потрібна буде сума до кінця року для співфінансування ремонту ліфтів?», - поцікавився депутат фракції «Громадянський рух «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.

На ремонт ліфтів у Луцьку додатково виділять 3 мільйони гривень


Начальниця управління фінансів Луцької міської ради Лілія Єлова зазначила, що для цього додатково потрібно буде ще 3 мільйона гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 16 липня у луцьких багатоповерхівках не працює 39 ліфтів. Деякі з підйомників не працюють вже понад два з половиною місяці, таких більшість. «Волиньліфт» оголосив тендер на закупівлю 23 нових ліфтів.

Кошти, виділені під час минулої сесії, спрямували на капітальний ремонт підйомників, які експлуатують понад 25 років. Роботи проходять на умовах співфінансування: 40 % грошей збирають мешканці будинку, 60 % оплачує міський бюджет.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, ліфти, ремонт, СВІДОМІ, Тарас Шкітер
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