На Волині знайшли пенсіонера, який зник ще у березні
Сьогодні, 15:15
На Хмельниччині поліцейський офіцер громади розшукав пенсіонера, який ще у березні зник із дому. ПОГ Ямпільської тергромади, що на Білогірщині, Олег Палига розшукав 63-річного пенсіонера у Ковелі на Волині, більше як за 200 км від домівки.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Хмельницькій області.
Пенсіонер має проблеми із втратою пам’яті і раніше він уже зникав ненадовго. Тож коли у березні дідусь учергове пішов з дому, родичі спочатку шукали його самостійно. Та коли це не дало результатів, сестра зниклого звернулась із заявою до поліції. Правоохоронці оголосили чоловіка в розшук, та першочергові результати пошуків результату не дали — ніхто пенсіонера ніде не бачив.
Однак поліцейський офіцер Ямпільської тергромади Олег Палига, на території обслуговування якого проживав зниклий, не припиняв активні пошуки. І знайшов дідуся аж у Ковелі Волинської області — за більш як 200 кілометрів від домівки.
Як виявилось, зниклий декілька місяців мандрував країною, аж поки не опинився на Волині. Він нічого про себе не розповідав, не мав документів. Але чоловіка прихистили у місцевій лікарні, де його і розшукав Олег Палига.
Зараз пенсіонер уже вдома, поряд з рідними. Вони дякують медикам і правоохоронцям за небайдужість до їхньої близької людини.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Хмельницькій області.
Пенсіонер має проблеми із втратою пам’яті і раніше він уже зникав ненадовго. Тож коли у березні дідусь учергове пішов з дому, родичі спочатку шукали його самостійно. Та коли це не дало результатів, сестра зниклого звернулась із заявою до поліції. Правоохоронці оголосили чоловіка в розшук, та першочергові результати пошуків результату не дали — ніхто пенсіонера ніде не бачив.
Однак поліцейський офіцер Ямпільської тергромади Олег Палига, на території обслуговування якого проживав зниклий, не припиняв активні пошуки. І знайшов дідуся аж у Ковелі Волинської області — за більш як 200 кілометрів від домівки.
Як виявилось, зниклий декілька місяців мандрував країною, аж поки не опинився на Волині. Він нічого про себе не розповідав, не мав документів. Але чоловіка прихистили у місцевій лікарні, де його і розшукав Олег Палига.
Зараз пенсіонер уже вдома, поряд з рідними. Вони дякують медикам і правоохоронцям за небайдужість до їхньої близької людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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