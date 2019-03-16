На Волині затоплює шахту: місцевості загрожує екологічне лихо





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Директор шахти №9 “Нововолинська” Володимир Юрків у коментарі БУГу розповів, що вже кілька днів копальня працює без електроенергії, яку вимкнули через багатомільйонну заборгованість. Ситуація на шахті – критична: напруги немає взагалі ні на що. Знеструмлені навіть головний водозабірник і підземні виробки. А без цього здійснювати відкачку води в шахті не можливо. Відтак, вже почалося її затоплення.



За словами Юрківа, якщо найближчим часом не відновлять електропостачання – шахту повністю затопить. А це може мати непоправні наслідки, адже, коли шахтні води потраплять у ґрунтові, в регіоні може виникнути екологічна катастрофа.



Наразі за електрику винні понад 47 мільйонів гривень. Очільник шахти каже, що заборгованість виникла ще коли підприємство було у складі ДП “Волиньвугілля”, а власний борг шахти №9 – мільйон 800 тисяч.



“За чотири місяці підприємство не отримало від держави жодної копійки. Стільки ж часу заробітної плати не отримують і шахтарі. Електроенергію вимкнули через борги, які нам передало ДП “Волиньвугілля”. Заборгованість величезна – 47 мільйонів. А в нас нема жодної копійки на рахунку. У результаті нам повністю відключили електроенергію і шахта затоплюється”, – зазначив Юрків.



Зараз керівництво шахти намагається домовитися з енергетиками, аби ті відновили електропостачання хоча б частково: лише для виконання робіт, необхідних для безаварійного функціонування шахт, тобто, на відкачування води. Однак, знайти спільну мову поки не вдається.



До слова, на копальні є видобуте вугілля, за яке можна було б отримати до 4 мільйонів гривень. Однак для його реалізації потрібно чимало часу. А відновити подачу електроенергії потрібно якнайшвидше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На шахті №9 «Нововолинська» повністю вимкнули електроенергію. Знеструмлені головний вентилятор та головний водозабірник. Електропостачання не має навіть на відкачування води. Відтак, шахту почало затоплювати.Про це пише БУГ.Директор шахти №9 “Нововолинська”у коментарі БУГу розповів, що вже кілька днів копальня працює без електроенергії, яку вимкнули через багатомільйонну заборгованість. Ситуація на шахті – критична: напруги немає взагалі ні на що. Знеструмлені навіть головний водозабірник і підземні виробки. А без цього здійснювати відкачку води в шахті не можливо. Відтак, вже почалося її затоплення.За словами Юрківа, якщо найближчим часом не відновлять електропостачання – шахту повністю затопить. А це може мати непоправні наслідки, адже, коли шахтні води потраплять у ґрунтові, в регіоні може виникнути екологічна катастрофа.Наразі за електрику винні понад 47 мільйонів гривень. Очільник шахти каже, що заборгованість виникла ще коли підприємство було у складі ДП “Волиньвугілля”, а власний борг шахти №9 – мільйон 800 тисяч.“За чотири місяці підприємство не отримало від держави жодної копійки. Стільки ж часу заробітної плати не отримують і шахтарі. Електроенергію вимкнули через борги, які нам передало ДП “Волиньвугілля”. Заборгованість величезна – 47 мільйонів. А в нас нема жодної копійки на рахунку. У результаті нам повністю відключили електроенергію і шахта затоплюється”, – зазначив Юрків.Зараз керівництво шахти намагається домовитися з енергетиками, аби ті відновили електропостачання хоча б частково: лише для виконання робіт, необхідних для безаварійного функціонування шахт, тобто, на відкачування води. Однак, знайти спільну мову поки не вдається.До слова, на копальні є видобуте вугілля, за яке можна було б отримати до 4 мільйонів гривень. Однак для його реалізації потрібно чимало часу. А відновити подачу електроенергії потрібно якнайшвидше.

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