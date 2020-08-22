Відомо, коли над Луцьком замайорить найбільший прапор в області
Сьогодні, 18:40
Прапор, висотою 50 метрів та площею полотна 10х12 метрів, замайорить на Київському майдані на День Державного Прапора України, 23 серпня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Волинської облдержадміністрації.
Відомо, що на площі перед будівлею ОДА вже змонтували флагшток, на якому розмістять державний символ.
Прапор буде підійматися за допомогою мотору, який вмонтований всередині щогли. Фінансують будівництво прапору благодійники. Хто саме – в ОДА не розгорошують.
В ОДА розповіли, що саму конструкцію вже встановили. Тепер же працюватимуть над благоустроєм – викладуть площу із бруківки та облаштують до неї доріжки.
До слова, днями відбулася і «примірка» полотна стягу та його тестове підняття. Утім, прапор поки зняли до 23 серпня.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі Волинської облдержадміністрації.
Відомо, що на площі перед будівлею ОДА вже змонтували флагшток, на якому розмістять державний символ.
Прапор буде підійматися за допомогою мотору, який вмонтований всередині щогли. Фінансують будівництво прапору благодійники. Хто саме – в ОДА не розгорошують.
В ОДА розповіли, що саму конструкцію вже встановили. Тепер же працюватимуть над благоустроєм – викладуть площу із бруківки та облаштують до неї доріжки.
До слова, днями відбулася і «примірка» полотна стягу та його тестове підняття. Утім, прапор поки зняли до 23 серпня.
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