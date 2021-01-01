Працювали тільки для «своїх»: у Луцьку викрили підпільне казино





Про це



У закладі незаконно надавали доступ через мережу «Інтернет» до електронних (віртуальних) казино з метою отримання прибутку з обов’язковою умовою сплати гравцем грошових коштів.



Гральний заклад працював замасковано. Запускали в приміщення лише «своїх людей» після попереднього дзвінка та проходження ідентифікації особи через систему відеонагляду грального закладу.



На місце викликали слідчо-оперативну групу для документування протиправної діяльності. Під час проведення першочергових слідчих дій виявили та вилучили: 9 системних блоків, 9 комп’ютерних моніторів, 3 флешносії, комплектуючі до комп’ютерної техніки та мережі Інтернет, 2 мобільних телефони, чорнові записи адміністратора, гроші в сумі 700 грн.



Триває досудове розслідування відкрите за ч.1 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.









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