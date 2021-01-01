Аптечна косметика: як правильно вибрати та користуватися*





Що таке аптечна косметика?



Аптечна косметика — це та косметична продукція, яка зазвичай має лікувальні властивості, а, отже, дає змогу усунути або зменшити прояви акне, куперозу, розацеа та дерматиту, а також допомагає підтримати здоровий стан шкіри після лікування.



Часто аптечну косметику називають космецевтичними засобами. Термін «космецевтика» утворений зі злиття понять «косметика» і «фармацевтика». Такі продукти є проміжними між засобами, що лікують захворювання шкіри, та тими, що поліпшують її зовнішній вигляд.



Варто сказати, що останніми роками аптечна косметика вийшла за межі аптечних мереж і стала ближчою до покупця. Тепер її можна придбати в багатьох офлайн- і онлайн-магазинах косметики, до прикладу, на



Чим особливі космецевтичні засоби?



Аптечна косметика помітно вирізняється на фоні іншої продукції. Вона ефективніша за засоби з мас-маркету, але має нижчу й більш безпечну для самостійного користування концентрацію активних речовин, ніж професійні продукти. Утім, на цьому її особливості не закінчуються.



Контроль безпечності. Щоб потрапити на полицю аптеки, засіб повинен пройти багато етапів клінічних перевірок спеціалістами різного профілю. Якість і безпечність таких продуктів підтверджена міжнародними та державними сертифікатами, копію яких можна запитати у виробника.



Активні компоненти. Якщо класична косметика спрямована на підтримання краси шкіри, то космецевтична покращує її здоров’я за допомогою високої концентрації активних компонентів. Саме вони дають змогу отримати помітний результат уже за кілька тижнів.



Висока проникність. Аптечні продукти зазвичай низькомолекулярні. Тобто вони складаються з надзвичайно дрібних частинок, які легко проникають у глибокі шари шкіри та діють зсередини.



Безпечний склад. Завдяки ретельним перевіркам і високим вимогам космецевтичні засоби мають дуже хороший склад. Вони не містять агресивних хімічних компонентів, шкідливих консервантів і антибіотиків. То ж не дивно, що люди з підвищеною чутливістю шкіри зазвичай купують косметику саме в аптеках.



Поділ на серії. Оскільки аптечна продукція спрямована на вирішення конкретної проблеми шкіри, кожен виробник ділить свої засоби за серіями відповідно до призначення: лікування акне, зменшення чутливості, відновлення захисного бар’єру тощо. Це допомагає зрозуміти, який саме продукт варто обрати для комплексного догляду.



Мінімум маркетингу. Якщо не брати до уваги кілька всесвітньо відомих брендів, більшість космецевтичних компаній вкладає зовсім мало коштів у рекламу своєї продукції. Тож аптечні засоби мають дизайн в мінімалістичному стилі, а їхні назви незнайомі пересічному покупцю.





Як вибрати аптечні засоби?



Найкращий спосіб підібрати догляд з космецевтики — отримати рекомендацію від дерматолога чи косметолога. Фаховий спеціаліст з медичною освітою ретельно огляне шкіру, визначить її тип, стан і на основі зібраної інформації вирішить, які активні компоненти будуть найбільш ефективними. Завдяки чітко підібраним засобам результат буде швидким і помітним.



Коли бажаєте вибрати продукти самостійно, допоможе інформація від виробника. Оберіть кілька брендів, які викликають довіру й підходять за ціновою категорією, та знайдіть їхні офіційні сайти. Ретельно ознайомтеся з наявними лінійками та за описом спробуйте зрозуміти, яка з них вирішить вашу проблему. Також можете скористатися спеціальними додатками від деяких брендів: вони визначають недоліки шкіри та призначають коригувальний догляд за фото.



Перші аптечні засоби, які варто купити, — це гель, молочко чи пінка для очищення і крем або гель для зволоження. З їхньою допомогою ви зможете забезпечити шкірі базовий догляд, який поступово відновить здоровий баланс, нормалізує її стан і забезпечить основу для подальших дій. Для корекції недоліків типу глибоких зморщок, акне, пігментації чи захворювань шкіри слід придбати активну сироватку, тонер або спеціальну мазь. Щоб уникнути побічних реакцій, розпочинайте з мінімальної концентрації активних речовин і поступово підвищуйте її, поки не побачите потрібний результат.



Головне правило догляду за шкірою — не нашкодити. Часом надмір догляду може так само погіршити стан, як і його відсутність, тож варто знати міру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кажуть, той, хто бажає отримати від косметики задоволення, іде в мас-маркет, а той, хто хоче бачити реальний результат, — в аптеку. Чи справді засоби з аптечних полиць відрізняються від варіантів у магазині косметики й у чому їхня особливість, розберемось у цій статті.Аптечна косметика — це та косметична продукція, яка зазвичай має лікувальні властивості, а, отже, дає змогу усунути або зменшити прояви акне, куперозу, розацеа та дерматиту, а також допомагає підтримати здоровий стан шкіри після лікування.Часто аптечну косметику називають космецевтичними засобами. Термін «космецевтика» утворений зі злиття понять «косметика» і «фармацевтика». Такі продукти є проміжними між засобами, що лікують захворювання шкіри, та тими, що поліпшують її зовнішній вигляд.Варто сказати, що останніми роками аптечна косметика вийшла за межі аптечних мереж і стала ближчою до покупця. Тепер її можна придбати в багатьох офлайн- і онлайн-магазинах косметики, до прикладу, на https://eva.ua/ легко знайти будь-який засіб відомого французького бренду La Roche-Posay. Утім, космецевтику і зараз легко впізнати за стриманим дизайном і акцентом на лікувальних властивостях.Аптечна косметика помітно вирізняється на фоні іншої продукції. Вона ефективніша за засоби з мас-маркету, але має нижчу й більш безпечну для самостійного користування концентрацію активних речовин, ніж професійні продукти. Утім, на цьому її особливості не закінчуються.Контроль безпечності. Щоб потрапити на полицю аптеки, засіб повинен пройти багато етапів клінічних перевірок спеціалістами різного профілю. Якість і безпечність таких продуктів підтверджена міжнародними та державними сертифікатами, копію яких можна запитати у виробника.Активні компоненти. Якщо класична косметика спрямована на підтримання краси шкіри, то космецевтична покращує її здоров’я за допомогою високої концентрації активних компонентів. Саме вони дають змогу отримати помітний результат уже за кілька тижнів.Висока проникність. Аптечні продукти зазвичай низькомолекулярні. Тобто вони складаються з надзвичайно дрібних частинок, які легко проникають у глибокі шари шкіри та діють зсередини.Безпечний склад. Завдяки ретельним перевіркам і високим вимогам космецевтичні засоби мають дуже хороший склад. Вони не містять агресивних хімічних компонентів, шкідливих консервантів і антибіотиків. То ж не дивно, що люди з підвищеною чутливістю шкіри зазвичай купують косметику саме в аптеках.Поділ на серії. Оскільки аптечна продукція спрямована на вирішення конкретної проблеми шкіри, кожен виробник ділить свої засоби за серіями відповідно до призначення: лікування акне, зменшення чутливості, відновлення захисного бар’єру тощо. Це допомагає зрозуміти, який саме продукт варто обрати для комплексного догляду.Мінімум маркетингу. Якщо не брати до уваги кілька всесвітньо відомих брендів, більшість космецевтичних компаній вкладає зовсім мало коштів у рекламу своєї продукції. Тож аптечні засоби мають дизайн в мінімалістичному стилі, а їхні назви незнайомі пересічному покупцю.Найкращий спосіб підібрати догляд з космецевтики — отримати рекомендацію від дерматолога чи косметолога. Фаховий спеціаліст з медичною освітою ретельно огляне шкіру, визначить її тип, стан і на основі зібраної інформації вирішить, які активні компоненти будуть найбільш ефективними. Завдяки чітко підібраним засобам результат буде швидким і помітним.Коли бажаєте вибрати продукти самостійно, допоможе інформація від виробника. Оберіть кілька брендів, які викликають довіру й підходять за ціновою категорією, та знайдіть їхні офіційні сайти. Ретельно ознайомтеся з наявними лінійками та за описом спробуйте зрозуміти, яка з них вирішить вашу проблему. Також можете скористатися спеціальними додатками від деяких брендів: вони визначають недоліки шкіри та призначають коригувальний догляд за фото.Перші аптечні засоби, які варто купити, — це гель, молочко чи пінка для очищення і крем або гель для зволоження. З їхньою допомогою ви зможете забезпечити шкірі базовий догляд, який поступово відновить здоровий баланс, нормалізує її стан і забезпечить основу для подальших дій. Для корекції недоліків типу глибоких зморщок, акне, пігментації чи захворювань шкіри слід придбати активну сироватку, тонер або спеціальну мазь. Щоб уникнути побічних реакцій, розпочинайте з мінімальної концентрації активних речовин і поступово підвищуйте її, поки не побачите потрібний результат.Головне правило догляду за шкірою — не нашкодити. Часом надмір догляду може так само погіршити стан, як і його відсутність, тож варто знати міру.

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