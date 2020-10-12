Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Напевно, у кожної господині бували ситуації, коли гості вирішили прийти несподівано. В такі моменти потрібно швидко приготувати щось смачненьке. Звичайно, вони запевняють, що не варто нічого вигадувати, однак завжди дуже хочеться смачно нагодувати своїх рідних та близьких.Чудовий вихід у такий ситуації – мати під рукою вже готові страви або принаймні щось смачненьке до кави. У лучан завжди є чудова можливість придбати якісні заморожені кондитерські вироби.Нещодавно співвласник вже відомої смачними виробоами всеукраїнської мережі «Галя Балувана»запустив власний бренд «Мульти повар – сам собі шеф», під яким виготовляють якісну «кондитерку».«Ми активно розвиваємо наш бренд для того, щоб у людей була можливість швидко приготуватися до свята та достойно зустріти гостей. Тому серед нашої продукції – не лише домашні напівфабрикати, але й кондитерські вироби та десерти. У нас ви також можете закупити продукцію на кендібар, які зараз багато хто робить для дітей», - розповідає Володимир Матвійчук.Серед продукції – смачні торти, еклери, макарунси, солодкі тарталетки, тірамісу та ще багато продукців у різноманітних видах, які можна швидко подати на стіл. Завдяки шоковій заморозці вироби зберігають свої смакові властивості.«Ми виготовляємо кондитерські вироби, одразу використовуємо шокову заморозку, що дозволяє продуктам зберігати смакові властивості. Ми не використовуємо різного роду добавок для продовження терміну зберігання, бо завдяки шоковій заморозці вироби найсвіжіші», - зауважує Володимир Матвійчук.Кондитерські вироби готують з максимально якісних продукців. Окрім того, роблять мінімальну націнку, тому ціни є демократичними та доступними для кожного.