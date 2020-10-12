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Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*
Напевно, у кожної господині бували ситуації, коли гості вирішили прийти несподівано. В такі моменти потрібно швидко приготувати щось смачненьке. Звичайно, вони запевняють, що не варто нічого вигадувати, однак завжди дуже хочеться смачно нагодувати своїх рідних та близьких.

Чудовий вихід у такий ситуації – мати під рукою вже готові страви або принаймні щось смачненьке до кави. У лучан завжди є чудова можливість придбати якісні заморожені кондитерські вироби.

Нещодавно співвласник вже відомої смачними виробоами всеукраїнської мережі «Галя Балувана» Володимир Матвійчук запустив власний бренд «Мульти повар – сам собі шеф», під яким виготовляють якісну «кондитерку».

«Ми активно розвиваємо наш бренд для того, щоб у людей була можливість швидко приготуватися до свята та достойно зустріти гостей. Тому серед нашої продукції – не лише домашні напівфабрикати, але й кондитерські вироби та десерти. У нас ви також можете закупити продукцію на кендібар, які зараз багато хто робить для дітей», - розповідає Володимир Матвійчук.

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*


Серед продукції – смачні торти, еклери, макарунси, солодкі тарталетки, тірамісу та ще багато продукців у різноманітних видах, які можна швидко подати на стіл. Завдяки шоковій заморозці вироби зберігають свої смакові властивості.

«Ми виготовляємо кондитерські вироби, одразу використовуємо шокову заморозку, що дозволяє продуктам зберігати смакові властивості. Ми не використовуємо різного роду добавок для продовження терміну зберігання, бо завдяки шоковій заморозці вироби найсвіжіші», - зауважує Володимир Матвійчук.

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*


Кондитерські вироби готують з максимально якісних продукців. Окрім того, роблять мінімальну націнку, тому ціни є демократичними та доступними для кожного.

Десерти від «Мульти повар» – сам собі шеф» можна придбати у магазинах мережі «Галя Балувана» за адресами:

м.Луцьк

- проспект Грушевського 3,
- проспект Волі, 66,
- вул.Рівненська, 107,
- проспект Молоді, 10,
- вул.Конякіна, 7а,
- вул.Конякіна, 17а,
- вул.Кравчука, 40,
- вул.Ковельська, 45,
- вул.Львівська, 63г,
- вул.Соборності, 28.

Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 21:00 год.
Субота – з 9:00 до 20:00 год.
Неділя – з 9:00 до 20:00 год.

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

Зручно та смачно: луцький бренд «Мульти повар» пропонує якісну «кондитерку»*

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Теги: Луцьк, заморожені продукти, кондитерські вироби, Володимир Матвійчук, Галя Балувана
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