Подружжя з Вінниці разом з 4-річним сином поїхало на море і зникло за загадкових обставин





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Володимир та Оксана разом з 4-річним сином виїхали рано вранці з свого подвір'я. Вочевидь родина збиралась дуже швидко, бо всюди розкидані дитячі речі, а в будинку - відчинені вікна. Цю хату родина купила у Яришівці рік тому.



Пані Тетяна товаришує з ними, каже коли одного ранку не побачила на подвір’ї сусідів, нічого не запідозрила. «Вони такі веселі, не було нічого такого настороженого, бо вони легкі на підйом, як то кажуть, захотіли і поїхали», - розповідає сусідка.



Та коли приїхали стурбовані родичі і колеги - зрозуміла, з сусідською родиною щось трапилось, бо телефони мовчали, а сторінки у соцмережах чомусь видалені.



«Ми з ними дружили. Оксана мені не раз мені дітей бавила. Почали шукати, дзвонити по «Вайберу», все виключено, телефони відсутні, сторінки видалені, фото спільні видалені. Я не знаю, це якась як фантастика, я такого не бачила ще», - каже Тетяна.



У поліцію звернулась старша донька Оксани. Телефоном розповіла, що мама напередодні говорила про поїздку в Одеську область, на відпочинок.



«Вони поїхали на море і не виходять на зв’язок. Багато версій, чого вони поїхали і не зрозуміло», - розповідає донька зниклої Марина.



Востаннє камери спостереження зафіксували машину Казьміних позавчора, на трасі неподалік Житомира. Більше подружжя і їхнього сина Микиту ніхто не бачив. Родичі пов'язують зникнення із грішми.



«Він займався бізнесом, багато з ким ввечері спілкувався і багато було планів на ранок, пообіцяв людям, що зранку зв'яжеться, компаньйонам по роботі», - запевняє кум.



Бізнес, про який говорить кум Володимира - це обмін валют на місцевому ринку. Каже, партії були великі. І не відкидає, що могли бути борги. В день, коли зник, мав зустрітись із нібито своїми кредиторами.



Саме це насамперед перевірятимуть у поліції. Там відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою безвісти зниклі.



«Поліцейські відпрацьовували коло спілкування цієї родини, опитували знайомих, є інформація і зараз це одна з ключових версій зникнення, що родина має великі боргові зобов’язання і щоб не платити, можуть переховуватись», - каже речниця поліції Вінниччини Анна Олійник.



Натомість родичі і сусіди бояться, аби не трапилось найгіршого.



«Він працював з великими грошима. Може і вбили, може десь вимагають. Усе може бути, люди працювали з грошима», - переконує донька.



У поліції просять, усіх хто бачив чи знає щось про родину Казьміних відразу повідомляти. А рідних та знайомих попередили, якщо знають, де зараз сім’я, і приховують, - за це теж є кримінальна відповідальність.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вінниці загадково зникла ціла родина. Подружжя з чотирирічним сином раптово вирішило їхати на море, і за кілька годин після від’їзду наче крізь землю провалилось. Містом поповзи чутки про начебто мільйонні борги чоловіка і що саме з грішми пов'язане загадкове зникнення.Про це інформує ТСН таразом з 4-річним сином виїхали рано вранці з свого подвір'я. Вочевидь родина збиралась дуже швидко, бо всюди розкидані дитячі речі, а в будинку - відчинені вікна. Цю хату родина купила у Яришівці рік тому.Панітоваришує з ними, каже коли одного ранку не побачила на подвір’ї сусідів, нічого не запідозрила. «Вони такі веселі, не було нічого такого настороженого, бо вони легкі на підйом, як то кажуть, захотіли і поїхали», - розповідає сусідка.Та коли приїхали стурбовані родичі і колеги - зрозуміла, з сусідською родиною щось трапилось, бо телефони мовчали, а сторінки у соцмережах чомусь видалені.«Ми з ними дружили. Оксана мені не раз мені дітей бавила. Почали шукати, дзвонити по «Вайберу», все виключено, телефони відсутні, сторінки видалені, фото спільні видалені. Я не знаю, це якась як фантастика, я такого не бачила ще», - каже Тетяна.У поліцію звернулась старша донька Оксани. Телефоном розповіла, що мама напередодні говорила про поїздку в Одеську область, на відпочинок.«Вони поїхали на море і не виходять на зв’язок. Багато версій, чого вони поїхали і не зрозуміло», - розповідає донька зниклоїВостаннє камери спостереження зафіксували машину Казьміних позавчора, на трасі неподалік Житомира. Більше подружжя і їхнього синаніхто не бачив. Родичі пов'язують зникнення із грішми.«Він займався бізнесом, багато з ким ввечері спілкувався і багато було планів на ранок, пообіцяв людям, що зранку зв'яжеться, компаньйонам по роботі», - запевняє кум.Бізнес, про який говорить кум Володимира - це обмін валют на місцевому ринку. Каже, партії були великі. І не відкидає, що могли бути борги. В день, коли зник, мав зустрітись із нібито своїми кредиторами.Саме це насамперед перевірятимуть у поліції. Там відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з позначкою безвісти зниклі.«Поліцейські відпрацьовували коло спілкування цієї родини, опитували знайомих, є інформація і зараз це одна з ключових версій зникнення, що родина має великі боргові зобов’язання і щоб не платити, можуть переховуватись», - каже речниця поліції Вінниччини Анна Олійник.Натомість родичі і сусіди бояться, аби не трапилось найгіршого.«Він працював з великими грошима. Може і вбили, може десь вимагають. Усе може бути, люди працювали з грошима», - переконує донька.У поліції просять, усіх хто бачив чи знає щось про родину Казьміних відразу повідомляти. А рідних та знайомих попередили, якщо знають, де зараз сім’я, і приховують, - за це теж є кримінальна відповідальність.

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