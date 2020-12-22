«Фонтан на замовлення» у Луцьку: чому цьогоріч не діє послуга





Таке рішення аргументують відсутністю вільних годин для замовлення, – повідомив Віктор Гуменюк.



"У цьому році послугу не афішуємо. Доцільності немає. Вільних годин для замовлення роботи котрогось із фонтанів практично немає", – зазначив очільник комунального підприємства.



Із його слів, у літній період працюють всі міські водограї: "Зараз фонтан на вулиці Лесі Українки та в центрі працює практично кожного дня. Так само фонтан біля "Променя".



Основним замовником, який закриває весь простір міських фонтанів та оплачує їх функціонування, наразі є Луцька міська рада. Як розповів телефоном Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк, міськрада замовляє роботу усіх п'яти фонтанів міста.



За червень, зі слів Миколи Осіюка, "Луцькводоканалу" оплатили 150 тисяч гривень: "Оплачуємо утримання фонтанів: за воду, електроенергію та зарплати працівникам за обслуговування".



Посадовець додав: у липні коштів на оплату послуг, можливо, доведеться сплатити більше – до 200 тисяч гривень.



"Було більше спекотних днів і фонтани вмикали частіше. У серпні більше святкових днів, тому фонтани вмикатимуть частіше", – зазначив Микола Осіюк.



Усього в Луцьку п'ять водограїв: світломузичний фонтан на Театральному майдані, фонтан на вулиці Кривий Вал, фонтан "Квітка" навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі України, фонтан "Каскад", який знаходиться біля входу в Центральний парк, та фонтан на проспекті Грушевського.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку послугу "фонтан на замовлення", яку запровадили в КП "Луцькводоканал" торік в липні, не пропонують до активного замовлення лучанам і гостям міста.Таке рішення аргументують відсутністю вільних годин для замовлення, – повідомив Суспільному телефоном керівник комунального підприємства "Луцькводоканал""У цьому році послугу не афішуємо. Доцільності немає. Вільних годин для замовлення роботи котрогось із фонтанів практично немає", – зазначив очільник комунального підприємства.Із його слів, у літній період працюють всі міські водограї: "Зараз фонтан на вулиці Лесі Українки та в центрі працює практично кожного дня. Так само фонтан біля "Променя".Основним замовником, який закриває весь простір міських фонтанів та оплачує їх функціонування, наразі є Луцька міська рада. Як розповів телефоном Суспільному директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк, міськрада замовляє роботу усіх п'яти фонтанів міста.За червень, зі слів Миколи Осіюка, "Луцькводоканалу" оплатили 150 тисяч гривень: "Оплачуємо утримання фонтанів: за воду, електроенергію та зарплати працівникам за обслуговування".Посадовець додав: у липні коштів на оплату послуг, можливо, доведеться сплатити більше – до 200 тисяч гривень."Було більше спекотних днів і фонтани вмикали частіше. У серпні більше святкових днів, тому фонтани вмикатимуть частіше", – зазначив Микола Осіюк.Усього в Луцьку п'ять водограїв: світломузичний фонтан на Театральному майдані, фонтан на вулиці Кривий Вал, фонтан "Квітка" навпроти головного корпусу ВНУ імені Лесі України, фонтан "Каскад", який знаходиться біля входу в Центральний парк, та фонтан на проспекті Грушевського.

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