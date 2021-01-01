вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обгін та виїзд на «зустрічку»: водія луцької маршрутки притягнули до відповідальності. ВІДЕО

Обгін та виїзд на «зустрічку»: водія луцької маршрутки притягнули до відповідальності. ВІДЕО
Сьогодні, 30 липня, у соціальній мережі інтернет опублікували відеозапис, на якому водій маршрутного транспортного засобу грубо порушує правила дорожнього руху.

Про це повідомдяє патрульна поліція Волині.

На відео видно, як шофер на вулиці Конякіна, перебуваючи на транспортному маршруті №10, на дорозі з двостороннім рухом, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, здійснив виїзд на призначений для зустрічного руху бік дороги. При цьому здійснив обгін транспортного засобу, перетнувши подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки.

Патрульні встановили місце знаходження 57-річного водія маршрутного транспортного засобу, який порушив ПДР, та склали на нього адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду) КУпАП.

Відео зі сторінки користувача Illya Alexeich у ФБ.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, водій-порушник, маршрутка, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
За таке траба в тих маршрутчиків заберати права!!!
Відповісти
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обгін та виїзд на «зустрічку»: водія луцької маршрутки притягнули до відповідальності. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
Подружжя з Вінниці разом з 4-річним сином поїхало на море і зникло за загадкових обставин
Сьогодні, 17:33
«Фонтан на замовлення» у Луцьку: чому цьогоріч не діє послуга
Сьогодні, 17:11
Експерти анонсували українцям подорожчання рослинної олії до 100 гривень
Сьогодні, 16:38
У волинському лісі стоїть покинутий винищувач Гагаріна
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Проїхався на червоне світло: водій-порушник хотів «відмазатися» від луцьких патрульних хабарем Проїхався на червоне світло: водій-порушник хотів «відмазатися» від луцьких патрульних хабарем
31 березень, 18:05
У Луцьку п'яний 21-річний водій їздив без документів та номерних знаків У Луцьку п'яний 21-річний водій їздив без документів та номерних знаків
22 лютий, 19:31
У Луцьку водій-порушник «дрифтував» перед патрульною автівкою. ВІДЕО У Луцьку водій-порушник «дрифтував» перед патрульною автівкою. ВІДЕО
28 липень, 17:32
У Луцьку патрульні зловили таксиста, який проїхав на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО У Луцьку патрульні зловили таксиста, який проїхав на заборонений сигнал світлофора. ВІДЕО
27 липень, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, який вигляд матиме оновлена площа перед Палацом урочистих подій у Луцьку. ПРОЕКТ
Сьогодні, 10:11
 1
Обгін та виїзд на «зустрічку»: водія луцької маршрутки притягнули до відповідальності. ВІДЕО
Сьогодні, 17:57
 0
Подружжя з Вінниці разом з 4-річним сином поїхало на море і зникло за загадкових обставин
Сьогодні, 17:33
 0
«Фонтан на замовлення» у Луцьку: чому цьогоріч не діє послуга
Сьогодні, 17:11
 0
Експерти анонсували українцям подорожчання рослинної олії до 100 гривень
Сьогодні, 16:38
 0
Медіа
відео
1/8