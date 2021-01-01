Обгін та виїзд на «зустрічку»: водія луцької маршрутки притягнули до відповідальності. ВІДЕО





Про це повідомдяє патрульна поліція Волині.



На відео видно, як шофер на вулиці Конякіна, перебуваючи на транспортному маршруті №10, на дорозі з двостороннім рухом, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, здійснив виїзд на призначений для зустрічного руху бік дороги. При цьому здійснив обгін транспортного засобу, перетнувши подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки.



Патрульні встановили місце знаходження 57-річного водія маршрутного транспортного засобу, який порушив ПДР, та склали на нього адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду) КУпАП.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 30 липня, у соціальній мережі інтернет опублікували відеозапис, на якому водій маршрутного транспортного засобу грубо порушує правила дорожнього руху.Про це повідомдяє патрульна поліція Волині.На відео видно, як шофер на вулиці Конякіна, перебуваючи на транспортному маршруті №10, на дорозі з двостороннім рухом, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, здійснив виїзд на призначений для зустрічного руху бік дороги. При цьому здійснив обгін транспортного засобу, перетнувши подвійну суцільну лінію горизонтальної розмітки.Патрульні встановили місце знаходження 57-річного водія маршрутного транспортного засобу, який порушив ПДР, та склали на нього адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду) КУпАП.Відео зі сторінки користувача Illya Alexeich у ФБ.

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