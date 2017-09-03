Вирішив перевірити на міцність: уродженець Луцька пошкодив у Києві «міст Кличка»

Київські поліцейські затримали уродженця Луцька за пошкодження скляних споруд на пішохідно-велосипедному "мосту Кличка".Про це повідомляє поліція Києва.Вчора до поліції Києва звернулись співробітники комунального підприємства, які повідомили, що виявили пошкоджені два інформаційно-макетних скла на пішохідно-велосипедному мосту, що у Печерському районі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала інцидент.Як розповів начальник Печерського управління поліції, оперативники управління карного розшуку главку спільно із слідчими районного управління поліції встановили особу порушника:«Ми переглянули записи з камер відеоспостереження, на яких невідомий пошкодив скляні макети, після чого втік. У Києві була введена спеціальна поліцейська операція та менш ніж за добу ми виявили уродженця Луцька, 1997 року народження, у одному із хостелів столиці. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».Поліцейським чоловік пояснив, що приїхав до столиці на відпочинок, а гуляючи по мосту, вирішив перевірити інформаційні споруди на міцність і розбив їх. Наразі з ним спілкуються слідчі.Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років.