Вирішив перевірити на міцність: уродженець Луцька пошкодив у Києві «міст Кличка»
Сьогодні, 18:12
Київські поліцейські затримали уродженця Луцька за пошкодження скляних споруд на пішохідно-велосипедному "мосту Кличка".
Про це повідомляє поліція Києва.
Вчора до поліції Києва звернулись співробітники комунального підприємства, які повідомили, що виявили пошкоджені два інформаційно-макетних скла на пішохідно-велосипедному мосту, що у Печерському районі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала інцидент.
Як розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, оперативники управління карного розшуку главку спільно із слідчими районного управління поліції встановили особу порушника:
«Ми переглянули записи з камер відеоспостереження, на яких невідомий пошкодив скляні макети, після чого втік. У Києві була введена спеціальна поліцейська операція та менш ніж за добу ми виявили уродженця Луцька, 1997 року народження, у одному із хостелів столиці. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».
Поліцейським чоловік пояснив, що приїхав до столиці на відпочинок, а гуляючи по мосту, вирішив перевірити інформаційні споруди на міцність і розбив їх. Наразі з ним спілкуються слідчі.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років.
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Про це повідомляє поліція Києва.
Вчора до поліції Києва звернулись співробітники комунального підприємства, які повідомили, що виявили пошкоджені два інформаційно-макетних скла на пішохідно-велосипедному мосту, що у Печерському районі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала інцидент.
Як розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, оперативники управління карного розшуку главку спільно із слідчими районного управління поліції встановили особу порушника:
«Ми переглянули записи з камер відеоспостереження, на яких невідомий пошкодив скляні макети, після чого втік. У Києві була введена спеціальна поліцейська операція та менш ніж за добу ми виявили уродженця Луцька, 1997 року народження, у одному із хостелів столиці. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».
Поліцейським чоловік пояснив, що приїхав до столиці на відпочинок, а гуляючи по мосту, вирішив перевірити інформаційні споруди на міцність і розбив їх. Наразі з ним спілкуються слідчі.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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