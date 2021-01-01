На Волині на дачі повісився 60-річний чоловік





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася 29 липня в селі Хряськ Камінь-Каширського району.



Тіло чоловіка виявили в дачному будинку. Померлий повісився.



Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області. Повідомлення про те, що в селі Хряськ виявили повішеним 60-річного чоловіка, до правоохоронних органів надійшло вчора, 29 липня.



На тілі померлого слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.



Померлий - житель Рівненської області.

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