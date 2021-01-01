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31 липня на Волині: гортаючи календар

31 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження журналістка Людмила Приймачук (на фото). А також особисте свято у ведучого Павла Приймачка.

Також вітаємо з Днем ангела чоловіків з іменами Іван, Гнат, Омелян, Любомир. Усім бажаємо нехай кожен день буде сповнений добром та щастям.

Нагадаємо, у цей день 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною - 6,14 метрів, а 31 липня 1924 року польський уряд заборонив вживати українську мову в державних та самоуправних установах Західної України.

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