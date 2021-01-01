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В Україні вводять нові автоматичні штрафи: хто та коли отримає «листи щастя»

В Україні вводять нові автоматичні штрафи: хто та коли отримає «листи щастя»
В Україні з 1 жовтня почнуть в автоматичному режимі штрафувати за порушення норм габаритно-вагового контролю. Про це під час спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України та Національної ради реформ заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, - пише Главком.

«На сьогоднішній момент всі відповідні законодавчі зміни для запровадження вагового контролю зроблені. До канікул Верховна Рада прийняла всі зміни до всіх кодексів, до всіх профільних законопроектів. Ми з 1 жовтня вже зможемо виставляти штрафи в автоматичному режимі», – сказав Кубраков.

Також він додав, що Україна цього року планує додатково встановити 40 комплексів автоматичного вагового контролю, тобто до кінця року їх по всій країні має бути 130-140.

Так, штраф за перевищення габаритно-вагових норм при перевезенні діленого або неділеного вантажу без відповідного дозволу становить:

- на понад 30% від встановлених норм – 51 тис. грн;
- від 20% до 30% – 34 тис. грн;
- від 10% до 20% – 17 тис. грн;
- від 0% до 10% – 8,5 тис. грн.

Штраф за перевезення вантажів або пасажирів без необхідних документів становить 17 тис. грн, а міжнародне перевезення пасажирів або вантажів резидентами або нерезидентами України – 34 тис. грн.

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Теги: Кубраков, штрафи, великогабаритне перевезення
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