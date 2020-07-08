Жнива на Волині сповільнили дощі: відомо, скільки врожаю вже зібрали.ФОТО.ВІДЕО

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Темпи збирання врожаю на волинських полях дещо сповільнилися впродовж останніх двох тижнів. Причиною цього називають несприятливі погодні умови, — розповів Суспільному фермер Сергій Барабаш.
Станом на 30 липня на Волині обмолотили майже третину площ пшениці і понад 60 % ячменю. Нині з полів зібрали половину врожаю ріпаку.
Жнива відновили і в одному з фермерських господарств області. Комбайнер Сергій Барабаш розповів: працює з напарником, тож підмінюють один одного, аби не простоювала техніка. Після дощу стебла ріпаку обсохли, тож молотити розпочали від дев’ятої ранку.
Усього в господарстві, каже фермер Микола Барабаш, 186 гектарів пшениці, 160 гектарів ріпаку та 80 гектарів ячменю. "Зараз дуже поспішаємо забрати ріпак, аби не пішла гроза і він не висипався. Разом із тим, забрати ячмінь – найбільш нагальна проблема", – зазначив волинянин.
Пшеницю на іншому полі збирають четвертий день: напередодні не молотили через дощ. Зі слів фермера, в такі дні займаються обслуговуванням техніки.
Комбайни у полі молотять до 22 чи 23 години, поки не впаде роса. Зернові культури, які обмолотили, перевіряють на вологість. Фермер Андрій Швець зазначив: вологість зерен вимірюють спеціальним приладом.
У сухих зерен цей показник не повинен перевищувати 14 відсотків. Зерна, які мають підвищену вологість, сушитимуть на току.
Станом на 30 липня на Волині обмолотили майже третину площ пшениці і понад 60 % ячменю. Нині з полів зібрали половину врожаю ріпаку.
Цьогоріч на Волині, зі слів головного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку ОДА Ігоря Каленюка, засіяли понад 320 тисяч гектарів зернових і зернобобових та майже 50 тисяч гектарів ріпаку.
В області з 2 серпня синоптики передбачають короткочасні дощі та грози щодня, окрім 3 серпня. Синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк додала: температура повітря буде поступово понижуватися.
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Станом на 30 липня на Волині обмолотили майже третину площ пшениці і понад 60 % ячменю. Нині з полів зібрали половину врожаю ріпаку.
Жнива відновили і в одному з фермерських господарств області. Комбайнер Сергій Барабаш розповів: працює з напарником, тож підмінюють один одного, аби не простоювала техніка. Після дощу стебла ріпаку обсохли, тож молотити розпочали від дев’ятої ранку.
Усього в господарстві, каже фермер Микола Барабаш, 186 гектарів пшениці, 160 гектарів ріпаку та 80 гектарів ячменю. "Зараз дуже поспішаємо забрати ріпак, аби не пішла гроза і він не висипався. Разом із тим, забрати ячмінь – найбільш нагальна проблема", – зазначив волинянин.
Пшеницю на іншому полі збирають четвертий день: напередодні не молотили через дощ. Зі слів фермера, в такі дні займаються обслуговуванням техніки.
Комбайни у полі молотять до 22 чи 23 години, поки не впаде роса. Зернові культури, які обмолотили, перевіряють на вологість. Фермер Андрій Швець зазначив: вологість зерен вимірюють спеціальним приладом.
У сухих зерен цей показник не повинен перевищувати 14 відсотків. Зерна, які мають підвищену вологість, сушитимуть на току.
Станом на 30 липня на Волині обмолотили майже третину площ пшениці і понад 60 % ячменю. Нині з полів зібрали половину врожаю ріпаку.
Цьогоріч на Волині, зі слів головного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку ОДА Ігоря Каленюка, засіяли понад 320 тисяч гектарів зернових і зернобобових та майже 50 тисяч гектарів ріпаку.
В області з 2 серпня синоптики передбачають короткочасні дощі та грози щодня, окрім 3 серпня. Синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк додала: температура повітря буде поступово понижуватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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