Жнива на Волині сповільнили дощі: відомо, скільки врожаю вже зібрали.ФОТО.ВІДЕО

Сергій Барабаш.



Станом на 30 липня на Волині обмолотили майже третину площ пшениці і понад 60 % ячменю. Нині з полів зібрали половину врожаю ріпаку.



Жнива відновили і в одному з фермерських господарств області. Комбайнер Сергій Барабаш розповів: працює з напарником, тож підмінюють один одного, аби не простоювала техніка. Після дощу стебла ріпаку обсохли, тож молотити розпочали від дев’ятої ранку.



Усього в господарстві, каже фермер Микола Барабаш, 186 гектарів пшениці, 160 гектарів ріпаку та 80 гектарів ячменю. "Зараз дуже поспішаємо забрати ріпак, аби не пішла гроза і він не висипався. Разом із тим, забрати ячмінь – найбільш нагальна проблема", – зазначив волинянин.



Пшеницю на іншому полі збирають четвертий день: напередодні не молотили через дощ. Зі слів фермера, в такі дні займаються обслуговуванням техніки.



Комбайни у полі молотять до 22 чи 23 години, поки не впаде роса. Зернові культури, які обмолотили, перевіряють на вологість. Фермер Андрій Швець зазначив: вологість зерен вимірюють спеціальним приладом.



У сухих зерен цей показник не повинен перевищувати 14 відсотків. Зерна, які мають підвищену вологість, сушитимуть на току.



Станом на 30 липня на Волині обмолотили майже третину площ пшениці і понад 60 % ячменю. Нині з полів зібрали половину врожаю ріпаку.



Цьогоріч на Волині, зі слів головного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку ОДА Ігоря Каленюка, засіяли понад 320 тисяч гектарів зернових і зернобобових та майже 50 тисяч гектарів ріпаку.



В області з 2 серпня синоптики передбачають короткочасні дощі та грози щодня, окрім 3 серпня. Синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк додала: температура повітря буде поступово понижуватися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Темпи збирання врожаю на волинських полях дещо сповільнилися впродовж останніх двох тижнів. Причиною цього називають несприятливі погодні умови, — розповів Суспільному фермерСтаном на 30 липня на Волині обмолотили майже третину площ пшениці і понад 60 % ячменю. Нині з полів зібрали половину врожаю ріпаку.Жнива відновили і в одному з фермерських господарств області. Комбайнер Сергій Барабаш розповів: працює з напарником, тож підмінюють один одного, аби не простоювала техніка. Після дощу стебла ріпаку обсохли, тож молотити розпочали від дев’ятої ранку.Усього в господарстві, каже фермер, 186 гектарів пшениці, 160 гектарів ріпаку та 80 гектарів ячменю. "Зараз дуже поспішаємо забрати ріпак, аби не пішла гроза і він не висипався. Разом із тим, забрати ячмінь – найбільш нагальна проблема", – зазначив волинянин.Пшеницю на іншому полі збирають четвертий день: напередодні не молотили через дощ. Зі слів фермера, в такі дні займаються обслуговуванням техніки.Комбайни у полі молотять до 22 чи 23 години, поки не впаде роса. Зернові культури, які обмолотили, перевіряють на вологість. Фермерзазначив: вологість зерен вимірюють спеціальним приладом.У сухих зерен цей показник не повинен перевищувати 14 відсотків. Зерна, які мають підвищену вологість, сушитимуть на току.Станом на 30 липня на Волині обмолотили майже третину площ пшениці і понад 60 % ячменю. Нині з полів зібрали половину врожаю ріпаку.Цьогоріч на Волині, зі слів головного спеціаліста відділу рослинництва управління агропромислового розвитку ОДА, засіяли понад 320 тисяч гектарів зернових і зернобобових та майже 50 тисяч гектарів ріпаку.В області з 2 серпня синоптики передбачають короткочасні дощі та грози щодня, окрім 3 серпня. Синоптикиня Волинського гідрометеоцентрудодала: температура повітря буде поступово понижуватися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію