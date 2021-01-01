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Зеленський доручив привести українські кордони у бойову відповідність

Зеленський доручив привести українські кордони у бойову відповідність
Президент Володимир Зеленський поставив завдання привести в бойову відповідність кордони України. Про це сьогодні повідомив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО у Краматорську на Донеччині, - передає кореспондент Укрінформу.

«Є завдання, яке поставив президент – найближчим часом привести в бойову відповідність всі наші кордони», – повідомив Данілов.

Він зауважив, що Рада нацбезпеки і оборони розглянула питання про реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону. На цю тему доповідав новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

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Теги: кордони, Данілов, бойова готовність
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