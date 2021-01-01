«Нерви здали. Проблеми у сім’ї та з житлом»: у суді луцька водійка тролейбуса пояснила, чому п’яною сіла за кермо.ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті



У Луцьку на вулиці Володимирській сталась ДТП. Автопригода трапилась 15 червня.



Нині справу по п’яній водійці розглядають у міськрайонному суді, на який вона не з’явилася. Тож суддя зачитує її письмові зізнання. У поясненнях водійка не багатослівна. Та поліцейським все ж зізналася і в тому, що випила пива в магазині поруч, і в тому, що нетвереза сіла за кермо. На це, каже, була причина: проблеми у сім’ї та з житлом. Нерви здали і жінка дозволила собі хильнути зайвого. А втечу пояснює так: стало страшно.



Те, що водійка була нетверезою підтвердили й очевидці, й вона сама. На місці поліцейські склали на жінку одразу кілька протоколів. За скоєння ДТП, втечу з місця аварії, п’янку і пошкодження майна. Ремонт огорож забезпечило підприємство електротранспорту, а от за проступок порушниці доведеться відповісти самій.



На підприємстві електротранспорту кажуть, таке у них вперше: в день інциденту жінку перевіряла на вміст алкоголю, і вона була повністю тверезою. Як склалась її доля – не знають, але запевняють: тролейбус вона більше не водить.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили водійку тролейбуса, яка знесла паркан у Луцьку і втекла.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу У Луцьку на вулиці Володимирській сталась ДТП. Автопригода трапилась 15 червня. Водій тролейбуса не впорався із керуванням, наїхав на паркан приатного будинку та зник з місця автопригоди. Згодом вияснилося, що за кермом була 41-річна водійка. Огляд на стан алкогольного сп’яніння керманичка пройшла у медичному закладі. Результат — 1,01 проміле, що в 5 разів перевищував допустиму норму.Нині справу по п’яній водійці розглядають у міськрайонному суді, на який вона не з’явилася. Тож суддя зачитує її письмові зізнання. У поясненнях водійка не багатослівна. Та поліцейським все ж зізналася і в тому, що випила пива в магазині поруч, і в тому, що нетвереза сіла за кермо. На це, каже, була причина: проблеми у сім’ї та з житлом. Нерви здали і жінка дозволила собі хильнути зайвого. А втечу пояснює так: стало страшно.Те, що водійка була нетверезою підтвердили й очевидці, й вона сама. На місці поліцейські склали на жінку одразу кілька протоколів. За скоєння ДТП, втечу з місця аварії, п’янку і пошкодження майна. Ремонт огорож забезпечило підприємство електротранспорту, а от за проступок порушниці доведеться відповісти самій.На підприємстві електротранспорту кажуть, таке у них вперше: в день інциденту жінку перевіряла на вміст алкоголю, і вона була повністю тверезою. Як склалась її доля – не знають, але запевняють: тролейбус вона більше не водить.

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