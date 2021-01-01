Волинські спортсменів в Болгарії вибороли перші місця на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств
Сьогодні, 02:30
Волинські спортсмени вибороли три медалі у перший день Чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці спортивного клубу «Воїн».
«Перший день змагань на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА показав, що у віковій категорії 12-13 років збірна України з ММА - найкраща у світі», – йдеться у повідомленні.
Результати збірної:
- 8 золотих медалей,
- 8 срібних,
- 8 бронзових.
Троє волинських спортсменів у цій віковій категорії вибороли такі місця:
- Антон Панасюк ("Воїн") - 2 місце,
- Поліна Ковирнова ("Елемент") - 1місце,
- Захар Філонюк ("Pride") - 3 місце.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці спортивного клубу «Воїн».
«Перший день змагань на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА показав, що у віковій категорії 12-13 років збірна України з ММА - найкраща у світі», – йдеться у повідомленні.
Результати збірної:
- 8 золотих медалей,
- 8 срібних,
- 8 бронзових.
Троє волинських спортсменів у цій віковій категорії вибороли такі місця:
- Антон Панасюк ("Воїн") - 2 місце,
- Поліна Ковирнова ("Елемент") - 1місце,
- Захар Філонюк ("Pride") - 3 місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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