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Волинські спортсменів в Болгарії вибороли перші місця на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств

Волинські спортсменів в Болгарії вибороли перші місця на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств
Волинські спортсмени вибороли три медалі у перший день Чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці спортивного клубу «Воїн».

«Перший день змагань на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА показав, що у віковій категорії 12-13 років збірна України з ММА - найкраща у світі», – йдеться у повідомленні.

Результати збірної:

- 8 золотих медалей,
- 8 срібних,
- 8 бронзових.

Троє волинських спортсменів у цій віковій категорії вибороли такі місця:

- Антон Панасюк ("Воїн") - 2 місце,
- Поліна Ковирнова ("Елемент") - 1місце,
- Захар Філонюк ("Pride") - 3 місце.
Волинські спортсменів в Болгарії вибороли перші місця на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств

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Теги: Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств, волиняни
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