Волинські спортсменів в Болгарії вибороли перші місця на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств





Про це повідомили на



«Перший день змагань на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА показав, що у віковій категорії 12-13 років збірна України з ММА - найкраща у світі», – йдеться у повідомленні.



Результати збірної:



- 8 золотих медалей,

- 8 срібних,

- 8 бронзових.



Троє волинських спортсменів у цій віковій категорії вибороли такі місця:



- Антон Панасюк ("Воїн") - 2 місце,

- Поліна Ковирнова ("Елемент") - 1місце,

- Захар Філонюк ("Pride") - 3 місце.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські спортсмени вибороли три медалі у перший день Чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА.Про це повідомили на фейсбук-сторінці спортивного клубу «Воїн».«Перший день змагань на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА показав, що у віковій категорії 12-13 років збірна України з ММА - найкраща у світі», – йдеться у повідомленні.Результати збірної:- 8 золотих медалей,- 8 срібних,- 8 бронзових.Троє волинських спортсменів у цій віковій категорії вибороли такі місця:("Воїн") - 2 місце,("Елемент") - 1місце,("Pride") - 3 місце.

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