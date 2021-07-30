У Нововолинську з’явився новий масштабний еко-мурал.ФОТО





Волонтер Михайло розповів, що цей проєкт молодіжного центру створений за підтримки локального бізнесу Нововолинська.



“Тут працюють художники з Нововолинська, а також ми запросили художника зі Львова. А ми, як волонтери молодіжного центру, допомагаємо їм”, – розповів Михайло.



“Екосвідомим бути просто!” – саме таку назву отримав четвертий стінопис. Автором муралу є львів’янин Андрій. Він розповів, що розробити ескіз йому запропонував керівник МЦ “Нові Крила“ Павло Медина.



“Павло мене попросив розробити ескіз для нового муралу та повідомив, що це має бути про екологію. Перший ескіз, який я створив був про те, що пластикові пакети не переробляються. Окрім цього, малюнок був розрахований на зовсім іншу стіну – вузьку та високу. Але плани змінилися. Із усіх варіантів у нас була лише ця – широка та довга стіна, тому потрібно було додати ще інші асоціації, щоб воно гармонійно виглядало. Концепція малюнку в тому, що тут буде зображено багато речей, які дотичні до проблем з екологією”, – каже Андрій.



Відтак, мурал стане не просто прикрасою, а екологічним кодом міста – мотиваційним поштовхом для підвищення рівня екологічної свідомості мешканців Нововолинська.



До слова, проєкт реалізовуються в рамках конкурсу соціальних ідей у Нововолинській ТГ за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Нововолинською міською радою, Європейським союзом та British Council Ukraine в партнерстві з NGO Youth Platform \ ГО “Молодіжна Платформа” та Молодіжного центру «Нові крила».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську з’явився ще один мурал. Волонтери молодіжного центру уже завершують створення нового стінопису який знаходиться на вулиці Св. Володимира. Про це пише нововолинськ.com.uа. Волонтеррозповів, що цей проєкт молодіжного центру створений за підтримки локального бізнесу Нововолинська.“Тут працюють художники з Нововолинська, а також ми запросили художника зі Львова. А ми, як волонтери молодіжного центру, допомагаємо їм”, – розповів Михайло.“Екосвідомим бути просто!” – саме таку назву отримав четвертий стінопис. Автором муралу є львів’янин. Він розповів, що розробити ескіз йому запропонував керівник МЦ “Нові Крила““Павло мене попросив розробити ескіз для нового муралу та повідомив, що це має бути про екологію. Перший ескіз, який я створив був про те, що пластикові пакети не переробляються. Окрім цього, малюнок був розрахований на зовсім іншу стіну – вузьку та високу. Але плани змінилися. Із усіх варіантів у нас була лише ця – широка та довга стіна, тому потрібно було додати ще інші асоціації, щоб воно гармонійно виглядало. Концепція малюнку в тому, що тут буде зображено багато речей, які дотичні до проблем з екологією”, – каже Андрій.Відтак, мурал стане не просто прикрасою, а екологічним кодом міста – мотиваційним поштовхом для підвищення рівня екологічної свідомості мешканців Нововолинська.До слова, проєкт реалізовуються в рамках конкурсу соціальних ідей у Нововолинській ТГ за підтримки проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SC3)», що співфінансується Нововолинською міською радою, Європейським союзом та British Council Ukraine в партнерстві з NGO Youth Platform \ ГО “Молодіжна Платформа” та Молодіжного центру «Нові крила».

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