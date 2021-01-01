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«Високі температури розбавлятимуть часті шквали»: погода у серпні за прогнозом народного синоптика

«Високі температури розбавлятимуть часті шквали»: погода у серпні за прогнозом народного синоптика
Погода в Україні у серпні 2021 року буде спекотною і одночасно багатою на дощі, переконаний народний синоптик Леонід Горбань, який поділився з ТСН.ua своїм прогнозом.

Згідно з його розрахунками, останній місяць літа цьогоріч буде доволі спекотним, однак високі температури розбавлятимуть часті опади зі шквалами і бурями.

Леонід Горбань прогнозує наступне:

1-3 серпня - сильна спека;

2 серпня - гроза та буря;

8 - буря;

11-14, 22, 27 та 29 серпня - дощі;

від 19 до 21 та від 23 до 26 серпня - спека.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що середня місячна температура серпня передбачається на рівні 20-25°, у Карпатах 16-18°, що на 1-1,5 градуси вище за кліматичну норму.

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Теги: Горбань, прогноз на серпень
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