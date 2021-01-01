«Високі температури розбавлятимуть часті шквали»: погода у серпні за прогнозом народного синоптика

Погода в Україні у серпні 2021 року буде спекотною і одночасно багатою на дощі, переконаний народний синоптик, який поділився з ТСН.ua своїм прогнозом.Згідно з його розрахунками, останній місяць літа цьогоріч буде доволі спекотним, однак високі температури розбавлятимуть часті опади зі шквалами і бурями.Леонід Горбань прогнозує наступне:1-3 серпня - сильна спека;2 серпня - гроза та буря;8 - буря;11-14, 22, 27 та 29 серпня - дощі;від 19 до 21 та від 23 до 26 серпня - спека.Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що середня місячна температура серпня передбачається на рівні 20-25°, у Карпатах 16-18°, що на 1-1,5 градуси вище за кліматичну норму.