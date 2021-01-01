«Високі температури розбавлятимуть часті шквали»: погода у серпні за прогнозом народного синоптика
Сьогодні, 05:23
Погода в Україні у серпні 2021 року буде спекотною і одночасно багатою на дощі, переконаний народний синоптик Леонід Горбань, який поділився з ТСН.ua своїм прогнозом.
Згідно з його розрахунками, останній місяць літа цьогоріч буде доволі спекотним, однак високі температури розбавлятимуть часті опади зі шквалами і бурями.
Леонід Горбань прогнозує наступне:
1-3 серпня - сильна спека;
2 серпня - гроза та буря;
8 - буря;
11-14, 22, 27 та 29 серпня - дощі;
від 19 до 21 та від 23 до 26 серпня - спека.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що середня місячна температура серпня передбачається на рівні 20-25°, у Карпатах 16-18°, що на 1-1,5 градуси вище за кліматичну норму.
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Згідно з його розрахунками, останній місяць літа цьогоріч буде доволі спекотним, однак високі температури розбавлятимуть часті опади зі шквалами і бурями.
Леонід Горбань прогнозує наступне:
1-3 серпня - сильна спека;
2 серпня - гроза та буря;
8 - буря;
11-14, 22, 27 та 29 серпня - дощі;
від 19 до 21 та від 23 до 26 серпня - спека.
Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що середня місячна температура серпня передбачається на рівні 20-25°, у Карпатах 16-18°, що на 1-1,5 градуси вище за кліматичну норму.
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