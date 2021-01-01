На центральному проспекті Луцька встановлять понад 180 відеокамер





Про це йшлося у четвер, 29 липня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Про це повідомляє



В першу чергу камери спостереження встановлять біля Гімназії №4, міської поліклініки та станції переливання крові. Також встановлені камери частково покриватимуть територію Київського майдану, окремі камери будуть виведені на деякі прилеглі вулиці, зокрема, вулицю Коперника. Система відеонагляду також повинна покривати дитячі майданчики. Окрім того на разі в Луцьку працює 99 камер, які мають технічну можливість розпізнавання автомобільних знаків.



Щодо порядку публікації інформації із камер спостереження, то він регламентується відповідним Положенням, затвердженим Луцької міською радою. Відтак посадові і службові особи, які мають доступ до записів із камер, не мають права розпоряджатися ними на власний розсуд та самовільно публікувати у мережі. Разом з тим доступ до того чи іншого відео із камер може отримати будь-який громадянин, якщо надасть письмове і вмотивоване підтвердження необхідності доступу до такого контенту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час реконструкції проспекту Волі встановлять близько 180-190 камер, які покриватимуть не лише проспект, а й прилеглі вулиці. В пріоритеті - охоплення об'єктів соціальної інфраструктури: навчальних закладів та закладів охорони здоров'я.Про це йшлося у четвер, 29 липня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів. Про це повідомляє Конкурент В першу чергу камери спостереження встановлять біля Гімназії №4, міської поліклініки та станції переливання крові. Також встановлені камери частково покриватимуть територію Київського майдану, окремі камери будуть виведені на деякі прилеглі вулиці, зокрема, вулицю Коперника. Система відеонагляду також повинна покривати дитячі майданчики. Окрім того на разі в Луцьку працює 99 камер, які мають технічну можливість розпізнавання автомобільних знаків.Щодо порядку публікації інформації із камер спостереження, то він регламентується відповідним Положенням, затвердженим Луцької міською радою. Відтак посадові і службові особи, які мають доступ до записів із камер, не мають права розпоряджатися ними на власний розсуд та самовільно публікувати у мережі. Разом з тим доступ до того чи іншого відео із камер може отримати будь-який громадянин, якщо надасть письмове і вмотивоване підтвердження необхідності доступу до такого контенту.

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