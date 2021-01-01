У МОЗ підрахували, скільки українців мають антитіла до COVID-19

Дані для дослідження збирали протягом п'яти тижнів. Мобільні бригади по всіх регіонах проводили забір крові і опитували українців.Антитіла до коронавірусу мають щонайменше 40% українців. Про це з посиланням на дані дослідження повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ в п'ятницю, 30 липня."Станом на червень-липень 2021 року біля 40,5% учасників дослідження виявили антитіла класу IgG, що визначаються, до одного з білків коронавірусу SARS-CoV-2 (RBD-домену S1-протеїну). За попередньою статистичною оцінкою, якщо цей показник екстраполювати на все населення України, то він, ймовірно, буде в межах від 39,3% до 41,7%", - сказано в повідомленні.Зазначений показник варто розцінювати як мінімальну частку українців, які були інфіковані SARS-CoV-2 з початку пандемії, тоді як фактична кількість, ймовірно, більша, тому що на результати дослідження впливають такі чинники:- частина людей в певні періоди після інфікування не має антитіл до RBD-домену S1-протеїну, але має антитіла до інших білків - це буде додатково оцінено в рамках дослідження;- через можливу нетривалу циркуляцію антитіл у частини людей, які перенесли COVID-19, вони могли зникнути до моменту дослідження;- рівні антитіл могли бути заниженими для виявлення лабораторними методами або можуть знаходитися на рівні нижче порога конкретної тест-системи.Аспекти будуть враховані під час поглибленого аналізу результатів дослідження. Повний звіт дослідницька команда підготує в вересні 2021 року.Збір даних для дослідження тривав з 7 червня по 9 липня 2021 року - 54 мобільні бригади проводили забір крові і опитували українців про їхній досвід захворювання на COVID-19, поводження під час пандемії, дотримання карантинних норм, соціально-демографічних факторах, які можуть вплинути на інфікування. Всього до збору даних долучилися 154 інтерв'юера, 168 медпрацівників, 87 працівників і волонтерів Товариства Червоного Хреста. Для аналізу відібрали зразки крові у 6398 здорових дорослих людей, обраних випадковим чином. Третина з них проживає в сільській місцевості, третина - в обласних центрах, ще третина - в інших містах і селищах міського типу.