Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховується





Однак посягнути на вашу конфіденційність можуть і зловмисники за допомогою шпигунських програм. Чи стежать за вами, як це виявити та чи можливо запобігти – про це пише



За ким переважно шпигують

Шпигуни полюють переважно на конфіденційну інформацію політиків, впливових бізнесменів, журналістів чи інших осіб, які можуть володіти секретними матеріалами.



Але насправді, дані про будь-кого в руках зловмисника – це зброя, яку в разі чого застосують далеко не на користь.



У такий спосіб людей можуть пограбувати, шантажувати чи навіть посягнути на життя. Як пояснив експерт з кібербезпеки Віталій Якушев, законодавство України вимагає у всіх операторів мобільного зв'язку встановлювати спеціальне обладнання, яке дозволяє відповідним органам та спецслужбам отримувати доступ до дзвінків, СМС та усього іншого.



Чи має телефон "вуха та очі"

Є чимало шпигунського програмного забезпечення, що дозволяє дізнатися будь-яку інформацію про людину. Потрібно лише встановити програму на гаджет жертви.



До прикладу, не так давно стало відомо, що програма Pegasus, розроблена ізраїльською компанією для спецслужб, широко використовується для стеження за жителями різних країн.



Зверніть увагу! Згідно з підрахунками, по всьому світу заражено не менше 50 тисяч пристроїв.



Як зауважив експерт з кіберзпеки, мовиться не лише про мобільний зв'язок та СМС, а й месенджері й все, що встановлене на телефон.Сигнал може передаватись через інтернет-канали.



Pegasus дуже небезпечний. Він вражає операційні системи Android та iOS. Дозволяє отримати повний контроль над смартфоном: таємно читати листування, прослуховувати телефонні розмови і переглядати фотографії та відео без відома власника, а також може відстежувати місцеперебування.



Що відомо про телефонних шпигунів

Встановлення цього та інших подібних "телефонних шпигунів" у більшості випадків відбувається без дій власника телефону. Використовуючи помилки в операційній системі або застосунку, про які розробник ще не знає. Дозволити доступ шпигунам до всієї інформації можете і ви особисто.



Шкідливе посилання зазвичай приходить електронною поштою чи текстовими повідомленнями. Натиснувши на нього, власник впустить шпигуна.



Бездротова передача – в такому випадку шпигуну варто фізично наблизитись до вас, щоб розташувати бездротовий передавач поруч із телефоном.



Ну і звісно, для встановлення шкідливої програми телефон можуть навіть викрасти, але обов'язково повернути, та вже з неприємним невидимим сюрпризом.



Як зрозуміти, що телефон прослуховується

При наявності на пристрої шпигунської програми, він буде швидко втрачати заряд акумулятора. Телефон вмикається/вимикається або мимоволі перезавантажується – це теж причина перевірити гаджет на наявність небезпечних програм.



При прослуховувані телефону часто спостерігають появу зайвих шумів або звуків під час розмов. А довге з'єднання з іншим абонентом під час дзвінка, так само як і довге роз'єднання після закінчення розмови – може бути ще однією ознакою прослуховування.



Також спостерігайте за появою перешкод поруч з вашим пристроєм. Покладіть телефон поруч з будь-якою аудіосистемою. Якщо перешкоди не дають вам спокою, то це буде означати, що телефон без вашого відома надсилає або отримує інформацію. А хто це робить, варто замислюватися вже вам.



Варто звернутись до фахівців

Насправді визначити наявність шпигунської програми в телефоні дуже складно. Антивіруси зазвичай безсилі в боротьбі зі шпигунами, а спеціальні програми відстежування, далеко не для кожного користувача.



Тому, якщо ви у своєму смартфоні помітили певні ознаки і водночас впевнені, що телефон працює добре і перешкод для зв'язку немає – верніться до фахівців аби ті перевірили пристрій на наявність стороннього програмного забезпечення.



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