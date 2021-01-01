В Україні за добу - 916 випадків коронавірусу: найбільше у Києві
Сьогодні, 08:32
За добу 30 липня 2021 року в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 61, медпрацівників – 43).
Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 486 осіб;
◾ летальних випадків – 15;
◾ одужало – 510 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 20 659 осіб,
◾ методом ІФА – 7 895 осіб,
◾ експрес-тестами – 13 992 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло –2 252 785 осіб;
◾ одужало – 2 186 863 особи;
◾ летальних випадків – 52 945;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 381 585.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.
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Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 486 осіб;
◾ летальних випадків – 15;
◾ одужало – 510 осіб;
За добу протестовано:
◾ методом ПЛР – 20 659 осіб,
◾ методом ІФА – 7 895 осіб,
◾ експрес-тестами – 13 992 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло –2 252 785 осіб;
◾ одужало – 2 186 863 особи;
◾ летальних випадків – 52 945;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 381 585.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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