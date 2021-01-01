В Україні за добу - 916 випадків коронавірусу: найбільше у Києві





Про це у Фейсбуці



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 486 осіб;

◾ летальних випадків – 15;

◾ одужало – 510 осіб;



За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 20 659 осіб,

◾ методом ІФА – 7 895 осіб,

◾ експрес-тестами – 13 992 особи.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло –2 252 785 осіб;

◾ одужало – 2 186 863 особи;

◾ летальних випадків – 52 945;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 381 585.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (176), Одеській (85), Донецькій (73), Харківській (70) та Дніпропетровській (56) областях.

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