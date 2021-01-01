вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Офіційний та ринковий курс валют на 31 липня

Офіційний та ринковий курс валют на 31 липня
Офіційний курс американської валюти дещо впав в ціні.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Національний банк України на суботу, 31 липня, встановив офіційні курси валют на такому рівні:

- долар США - 26.8168 гривень;

- євро - 31.8946 гривень.

В обмінниках Луцька долар сьогодні можна буде продати за 26.80 грн, купити - за 27.00грн; євро: продаж - 31.75грн, купівля- 31.95грн. Польський злотий сьогодні вартуватиме для лучан - 6.96грн, а обміняти його можна за 6.92грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Офіційний та ринковий курс валют на 31 липня
Сьогодні, 09:27
В Україні за добу - 916 випадків коронавірусу: найбільше у Києві
Сьогодні, 08:32
Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховується
Сьогодні, 08:21
У МОЗ підрахували, скільки українців мають антитіла до COVID-19
Сьогодні, 07:19
На центральному проспекті Луцька встановлять понад 180 відеокамер
Сьогодні, 06:37
Схожі новини
Долар виріс: офіційний курс валют на 30 липня Долар виріс: офіційний курс валют на 30 липня
30 липень, 09:14
Курс валют у Луцьку станом на 17 липня Курс валют у Луцьку станом на 17 липня
17 липень, 10:10
Курс валют у Луцьку станом на 28 червня Курс валют у Луцьку станом на 28 червня
28 червень, 10:13
Яким є офіційний курс валют в Україні на 25 червня Яким є офіційний курс валют в Україні на 25 червня
25 червень, 09:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, який вигляд матиме оновлена площа перед Палацом урочистих подій у Луцьку. ПРОЕКТ
30 липень, 10:11
 1
Офіційний та ринковий курс валют на 31 липня
Сьогодні, 09:27
 0
В Україні за добу - 916 випадків коронавірусу: найбільше у Києві
Сьогодні, 08:32
 0
Як зрозуміти, що ваш телефон прослуховується
Сьогодні, 08:21
 0
У МОЗ підрахували, скільки українців мають антитіла до COVID-19
Сьогодні, 07:19
 0
Медіа
відео
1/8