Офіційний та ринковий курс валют на 31 липня
Сьогодні, 09:27
Офіційний курс американської валюти дещо впав в ціні.
Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Національний банк України на суботу, 31 липня, встановив офіційні курси валют на такому рівні:
- долар США - 26.8168 гривень;
- євро - 31.8946 гривень.
В обмінниках Луцька долар сьогодні можна буде продати за 26.80 грн, купити - за 27.00грн; євро: продаж - 31.75грн, купівля- 31.95грн. Польський злотий сьогодні вартуватиме для лучан - 6.96грн, а обміняти його можна за 6.92грн.
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Про це свідчать дані на сайті НБУ.
Національний банк України на суботу, 31 липня, встановив офіційні курси валют на такому рівні:
- долар США - 26.8168 гривень;
- євро - 31.8946 гривень.
В обмінниках Луцька долар сьогодні можна буде продати за 26.80 грн, купити - за 27.00грн; євро: продаж - 31.75грн, купівля- 31.95грн. Польський злотий сьогодні вартуватиме для лучан - 6.96грн, а обміняти його можна за 6.92грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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