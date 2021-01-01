Офіційний та ринковий курс валют на 31 липня



Про це свідчать дані на сайті НБУ.



Національний банк України на суботу, 31 липня, встановив офіційні курси валют на такому рівні:



- долар США - 26.8168 гривень;



- євро - 31.8946 гривень.



В обмінниках Луцька долар сьогодні можна буде продати за 26.80 грн, купити - за 27.00грн; євро: продаж - 31.75грн, купівля- 31.95грн. Польський злотий сьогодні вартуватиме для лучан - 6.96грн, а обміняти його можна за 6.92грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс американської валюти дещо впав в ціні.Про це свідчать дані на сайті НБУ.Національний банк України на суботу, 31 липня, встановив офіційні курси валют на такому рівні:- долар США - 26.8168 гривень;- євро - 31.8946 гривень.В обмінниках Луцька долар сьогодні можна буде продати за 26.80 грн, купити - за 27.00грн; євро: продаж - 31.75грн, купівля- 31.95грн. Польський злотий сьогодні вартуватиме для лучан - 6.96грн, а обміняти його можна за 6.92грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію