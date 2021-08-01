Якою буде погода на Волині та у Луцьку зокрема завтра, 1 серпня



Вночі без опадів. Вдень - місцями короткочасний дощ.

Температура вночі 18-19⁰, вдень 25-28⁰.



У Луцьку за інформацією

Температура вночі - 19-20⁰ з позначкою плюс, вдень +24-27⁰. Вітер південно-західний, 2-7м/с, відносна вологість - 56%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завтра, 1 серпня, очікується мінлива хмарність.Вночі без опадів. Вдень - місцями короткочасний дощ.Температура вночі 18-19⁰, вдень 25-28⁰.У Луцьку за інформацією sinoptik , протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці йтиме дощ. Удень та ввечері опадів не очікується.Температура вночі - 19-20⁰ з позначкою плюс, вдень +24-27⁰. Вітер південно-західний, 2-7м/с, відносна вологість - 56%.

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