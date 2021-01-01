На шахті у Донецькій області стався вибух: є постраждалі
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У суботу вранці, 31 липня, у селищі Удачне Покровського району Донецької області стався вибух на шахті - 10 гірників потрапили до лікарні. Про це повідомляє ДСНС регіону.
"31 липня о 06:10 до Головного управління надійшло повідомлення про вибух на шахті Шахтоуправління "Покровське", яка розташована в смт Удачне Покровського району. Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м. За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причина та обставини події встановлюються. На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону.
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"31 липня о 06:10 до Головного управління надійшло повідомлення про вибух на шахті Шахтоуправління "Покровське", яка розташована в смт Удачне Покровського району. Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м. За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що причина та обставини події встановлюються. На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону.
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