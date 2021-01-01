вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На шахті у Донецькій області стався вибух: є постраждалі

На шахті у Донецькій області стався вибух: є постраждалі
У суботу вранці, 31 липня, у селищі Удачне Покровського району Донецької області стався вибух на шахті - 10 гірників потрапили до лікарні. Про це повідомляє ДСНС регіону.

"31 липня о 06:10 до Головного управління надійшло повідомлення про вибух на шахті Шахтоуправління "Покровське", яка розташована в смт Удачне Покровського району. Вибух стався приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м. За попередньою інформацією внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні м. Покровськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причина та обставини події встановлюються. На місці події працює 1 відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смт Удачне, шахта, хибув
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Падіння колишньої дівчини ексфутболіста «Волині» з 9-поверху: що відомо через 4 роки після трагедії
Сьогодні, 10:10
COVID-19 на Волині: шість нових випадків за добу
Сьогодні, 09:45
На шахті у Донецькій області стався вибух: є постраждалі
Сьогодні, 09:40
Офіційний та ринковий курс валют на 31 липня
Сьогодні, 09:27
В Україні за добу - 916 випадків коронавірусу: найбільше у Києві
Сьогодні, 08:32
Схожі новини
На Волині затоплює шахту: місцевості загрожує екологічне лихо На Волині затоплює шахту: місцевості загрожує екологічне лихо
30 липень, 15:24
На Волині закривають шахту На Волині закривають шахту
06 липень, 17:40
Компенсували тільки частину коштів на лікування, – дружина постраждалого на волинській шахті гірника Компенсували тільки частину коштів на лікування, – дружина постраждалого на волинській шахті гірника
03 червень, 17:30
Волинські гірники, які травмувалися під час падіння ліфта, розповіли про аварію. ВІДЕО Волинські гірники, які травмувалися під час падіння ліфта, розповіли про аварію. ВІДЕО
09 квітень, 21:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, який вигляд матиме оновлена площа перед Палацом урочистих подій у Луцьку. ПРОЕКТ
30 липень, 10:11
 1
Пішов з дому у невідомому напрямку: на Волині розшукують чоловіка
Сьогодні, 10:17
 0
Падіння колишньої дівчини ексфутболіста «Волині» з 9-поверху: що відомо через 4 роки після трагедії
Сьогодні, 10:10
 0
COVID-19 на Волині: шість нових випадків за добу
Сьогодні, 09:45
 0
На шахті у Донецькій області стався вибух: є постраждалі
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8