COVID-19 на Волині: шість нових випадків за добу
Сьогодні, 09:45
За останню добу на Волині лабораторно підтвердили шість випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Відтак,
Луцький район – 1 хворий:
• Луцька ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
• Нововолинська міська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
• Маневицька ТГ – 3
Ковельський район – 1 хворий:
• Ковельська ТГ – 1
Усього станом на 31 липня в області зареєстровано 62 301 випадок.
Одужало – 61 047 осіб (за останню добу – 17).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежено 263 286 осіб, за останню добу – 421 особа.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Відтак,
Луцький район – 1 хворий:
• Луцька ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
• Нововолинська міська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 3 хворих:
• Маневицька ТГ – 3
Ковельський район – 1 хворий:
• Ковельська ТГ – 1
Усього станом на 31 липня в області зареєстровано 62 301 випадок.
Одужало – 61 047 осіб (за останню добу – 17).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу –0).
Методом ПЛР всього обстежено 263 286 осіб, за останню добу – 421 особа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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