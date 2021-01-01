COVID-19 на Волині: шість нових випадків за добу





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.



Відтак,



Луцький район – 1 хворий:



• Луцька ТГ – 1



Володимир-Волинський район – 1 хворий:



• Нововолинська міська ТГ – 1



Камінь-Каширський район – 3 хворих:



• Маневицька ТГ – 3



Ковельський район – 1 хворий:



• Ковельська ТГ – 1



Усього станом на 31 липня в області зареєстровано 62 301 випадок.



Одужало – 61 047 осіб (за останню добу – 17).



Летальні випадки – 1204 (за останню добу –0).



Методом ПЛР всього обстежено 263 286 осіб, за останню добу – 421 особа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині лабораторно підтвердили шість випадків коронавірусної інфекції.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Відтак,Луцький район – 1 хворий:• Луцька ТГ – 1Володимир-Волинський район – 1 хворий:• Нововолинська міська ТГ – 1Камінь-Каширський район – 3 хворих:• Маневицька ТГ – 3Ковельський район – 1 хворий:• Ковельська ТГ – 1Усього станом на 31 липня в області зареєстровано 62 301 випадок.Одужало – 61 047 осіб (за останню добу – 17).Летальні випадки – 1204 (за останню добу –0).Методом ПЛР всього обстежено 263 286 осіб, за останню добу – 421 особа.

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