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COVID-19 на Волині: шість нових випадків за добу

COVID-19 на Волині: шість нових випадків за добу
За останню добу на Волині лабораторно підтвердили шість випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

Відтак,

Луцький район – 1 хворий:

• Луцька ТГ – 1

Володимир-Волинський район – 1 хворий:

• Нововолинська міська ТГ – 1

Камінь-Каширський район – 3 хворих:

• Маневицька ТГ – 3

Ковельський район – 1 хворий:

• Ковельська ТГ – 1

Усього станом на 31 липня в області зареєстровано 62 301 випадок.

Одужало – 61 047 осіб (за останню добу – 17).

Летальні випадки – 1204 (за останню добу –0).

Методом ПЛР всього обстежено 263 286 осіб, за останню добу – 421 особа.


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