Вихідні в серпні 2021 в Україні: коли та скільки будемо відпочивати

У серпні 2021 року в Україні буде десять офіційних вихідних. Один з них – День Незалежності України – є додатковим неробочим днем, що передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю України.Так, зазначене свято щорічно відзначається 24 серпня. 2021 року воно випадає на вівторок, у зв'язку з чим робочий день у понеділок, 23 серпня, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 30 вересня 2020 року, перенесено на суботу 28 серпня.Так, до Дня незалежності українці отримають чотири вихідні дні поспіль: 21, 22, 23 і 24 серпня. Крім того, неробочими традиційно будуть суботи та неділі: 1, 7-8, 14-15 і 29 серпня.На третій місяць літа випадає ще кілька популярних свят, таких як, зокрема, Преображення Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці, День Державного прапора України, Міжнародний день молоді, День авіації України, День Повітряних сил Збройних сил України, День шахтаря, День будівельника.