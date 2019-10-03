Тенісистка Світоліна виборола «бронзу» на Олімпіаді в Токіо
Сьогодні, 16:02
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала “бронзовою” призеркою Олімпіади-2020 в Токіо.
Світоліна провела поєдинок за бронзову медаль з представницею Казахстану Оленою Рибакіною. Зустріч відбулася на центральному корті комплексу Ariake Tennis Park.
Зустріч закінчилася перемогою українки, яка змогла обіграти суперницю у вирішальному, третьому сеті.
Перший сет Світоліна програла з рахунком 1:6. У другому сеті результату зважився під час тай-бреку - в результаті сет закінчився з рахунком 7:6. Третій сет закінчився з рахунком 6:4 на користь українки.
Це п'ята медаль українських атлетів на Олімпійських іграх в Токіо, і п'ята "бронза".
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Світоліна провела поєдинок за бронзову медаль з представницею Казахстану Оленою Рибакіною. Зустріч відбулася на центральному корті комплексу Ariake Tennis Park.
Зустріч закінчилася перемогою українки, яка змогла обіграти суперницю у вирішальному, третьому сеті.
Перший сет Світоліна програла з рахунком 1:6. У другому сеті результату зважився під час тай-бреку - в результаті сет закінчився з рахунком 7:6. Третій сет закінчився з рахунком 6:4 на користь українки.
Це п'ята медаль українських атлетів на Олімпійських іграх в Токіо, і п'ята "бронза".
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