Сотні гостей, народні майстри, театралізовані дійства, майстерки та концерти: Торчин ярмаркує з середньовічним розмахом.ФОТО





Свято організували до 481-ої річниці здобуття Торчином Магдебурзького права. Про це



Голова Торчинської громади Юрій Кревський висловив сподівання, що ярмарок, який проводиться уперше, стане доброю традицією на багато років.



Уся центральна вулиця селища перетворилась на гамірний ярмарок, на якому майстри народної творчості, винороби, сировари, пасічники презентували свою продукцію.



Серед них - гостя з міста Борислав, майстриня Галина Данило. Вона розповіла, що слава про Торчинський ярмарок дісталася і Львівщини.



«Я малюю кавою, проводжу майстер-класи із сіномотання - роблю іграшки із сіна. Малювати кавою легко, можна навчити будь-кого», - розповіла майстриня.



Цікаву локацію, яка привертала увагу, придумали луцькі продавці меду та бджолиних продуктів: біля прилавка вони поставили соти з бджолами, обрамлені склом. Можна було добре роздивитися, як кипить робота у бджіл.



Для дітей організатори ярмарку підготували цілу розважальну програму з конкурсами та подарунками.



«Торчинський ярмарок підтверджує важливість відродження історії нашого краю. Ми не повинні забувати традиції, культуру... Це важливо для державотворення, бо нація, яка не знає своєї історії, не має майбутнього», - сказав голова Луцької районної ради Олександр Омельчук.



З нагоди святкового дійства голова Волинської обласної ради Григорій Недопад відзначив матір 5 дітей із села Воютин Наталію Чайку, вручивши їй посвідчення матері-героїні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні 31 липня у Торчині триває театралізоване середньовічне дійство «Торчинський ярмарок», на яке з'їхалися сотні мешканців громади та гостей.Свято організували до 481-ої річниці здобуття Торчином Магдебурзького права. Про це йдеться на сторінці Луцької районної ради у Фейсбук.Голова Торчинської громадивисловив сподівання, що ярмарок, який проводиться уперше, стане доброю традицією на багато років.Уся центральна вулиця селища перетворилась на гамірний ярмарок, на якому майстри народної творчості, винороби, сировари, пасічники презентували свою продукцію.Серед них - гостя з міста Борислав, майстриня. Вона розповіла, що слава про Торчинський ярмарок дісталася і Львівщини.«Я малюю кавою, проводжу майстер-класи із сіномотання - роблю іграшки із сіна. Малювати кавою легко, можна навчити будь-кого», - розповіла майстриня.Цікаву локацію, яка привертала увагу, придумали луцькі продавці меду та бджолиних продуктів: біля прилавка вони поставили соти з бджолами, обрамлені склом. Можна було добре роздивитися, як кипить робота у бджіл.Для дітей організатори ярмарку підготували цілу розважальну програму з конкурсами та подарунками.«Торчинський ярмарок підтверджує важливість відродження історії нашого краю. Ми не повинні забувати традиції, культуру... Це важливо для державотворення, бо нація, яка не знає своєї історії, не має майбутнього», - сказав голова Луцької районної радиЗ нагоди святкового дійства голова Волинської обласної радивідзначив матір 5 дітей із села Воютин, вручивши їй посвідчення матері-героїні.

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