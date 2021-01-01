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Стрічка про луцького скульптора потрапила в короткий лист Канського фестивалю

Стрічка про луцького скульптора потрапила в короткий лист Канського фестивалю
Короткометражна стрічка про луцького скульптора Миколу Голованя потрапила в короткий лист Канського фестивалю короткометражних фільмів і зможе поборотися за призові місця в офіційній програмі.

Про це повідомляють на фейсбук сторінці проєкту «I am Ukrainian».

"Для нас це дуже велика перемога. Дякуємо всім, хто нас підтримав. Кожного разу, коли ми будемо здобувати міжнародні нагороди, ми будемо згадувати про те, що ми це зробили без підтримки" – йдеться у повідомленні.



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Теги: фільм про Голованя, Канський фестиваль
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