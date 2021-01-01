Стрічка про луцького скульптора потрапила в короткий лист Канського фестивалю





Про це



"Для нас це дуже велика перемога. Дякуємо всім, хто нас підтримав. Кожного разу, коли ми будемо здобувати міжнародні нагороди, ми будемо згадувати про те, що ми це зробили без підтримки" – йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Короткометражна стрічка про луцького скульптора Миколу Голованя потрапила в короткий лист Канського фестивалю короткометражних фільмів і зможе поборотися за призові місця в офіційній програмі.Про це повідомляють на фейсбук сторінці проєкту «I am Ukrainian»."Для нас це дуже велика перемога. Дякуємо всім, хто нас підтримав. Кожного разу, коли ми будемо здобувати міжнародні нагороди, ми будемо згадувати про те, що ми це зробили без підтримки" – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію