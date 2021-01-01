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«Золото» та «срібло» у Князівської 14-ти: воїни волинської бригади боролись за перемогу на футбольному полі.ФОТО

«Золото» та «срібло» у Князівської 14-ти: воїни волинської бригади боролись за перемогу на футбольному полі.ФОТО
31 липня під час святкування Дня міста у Володимирі–Волинському відбувся турнір з мініфутболу за «Кубок Володимира» - 2021. За першість змагалися 6 команд.

Перше та друге місце вибороли дві команди Князівської 14 окремої механізованої бригади - «СКА» та «СКА – Ветерани».

Своїми успіхами на футбольному полі воїни поділилися на своїй сторінці у Фейсбук.

В результаті турнірних ігор обидві команди 14 омбр обіграли суперників і зійшлися у фінальному футбольному «двобої».

Переможцями турніру з мініфутболу «Кубок Володимира» - 2021 стала команда «СКА» 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, а турнірне «срібло» виборола команда «СКА – Ветерани» Князівської 14 ОМБР.

Вітаємо воїнів і ветеранів військової служби з перемогою!

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Теги: турнір з мініфутболу, Кубок Володимира, 14 ОМБР
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