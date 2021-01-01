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Волинянин став півфіналістом чемпіонату світу 2021 з рукопашного бою

Волинянин став півфіналістом чемпіонату світу 2021 з рукопашного бою
Волинський спортсмен Владислав Іовенко став півфіналістом з рукопашного бою і досяг для України гарних результатів.
Хлопець – у півфіналі чемпіоната світу 2021.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова федерації з вільної боротьби Волині Олександр Кулаков, - пише Конкурент.

"Друзі, наш спортсмен Владислав Іовенко у півфіналі чемпіоната світу 2021. Вболіваємо разом" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: у 2019 році у Києві 17-20 травня відбувся чемпіонат України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів. Тут волиняни вперше здобули перемогу.

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Теги: Владислав Іовенко
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