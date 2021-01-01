У Києві фанат «ДНР» відкрив вогонь по людях з вікна

В Оболонському районі Києва п'яний 23-річний чоловік відкрив вогонь по перехожих з вікна.Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний".За його словами, він стріляв у перехожих біля ТЦ "Дрім Таун"."Ща буду стрелять по "хохлам" е**ным. Где мой ган, б**ть? "Хохлы", пи****асы, ходят, с**а возле этого "Дрим Тауна" е***его. Вот, хохол пи***ет" (рос.), - прокоментував чоловік на відео, перед тим, як вистрілити з пістолета у вікно."С**а, надеюсь, попал. Все, служи ДНР во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе? Все, пацаны, слава России", - записав він голосове повідомлення після стрілянини.За даними ЗМІ, до нього вже навідалися співробітники карного розшуку Оболонського УП і патрульна поліція.Правоохоронцям він пояснив, що нібито стріляв "жартом", аби було "смішно".Чоловіка звуть, 1998 року народження, він - уродженець окупованого Донецька.