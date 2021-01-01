У волинського пасічника бджоли живуть у замках.ФОТО.ВІДЕО

Микола Горбач створює вулики у формі будиночків та лежаків, а також апі-хатинки. Серед вуликів – домівка для бджіл у формі замку Любарта.



Як розповів





Вулики на пасіці Миколи Горбача різнокольорові, частина – у формі будиночків, частина – розмальовані. Зі слів чоловіка, бджолам легше знайти свою домівку, якщо вона має розпізнавальні знаки.



Нині на пасіці є 135 вуликів. Деякі з нових бджолиних домівок почали прикрашати малюнками діти з гуртка бджільництва "Юний бджоляр", який волинянин організував п'ять років тому.



Зараз у гуртку бджільництва займаються 25 дітей різного віку, розповідає пасічник Микола Горбач. Взимку – вивчають теорію, влітку проходять практику на пасіці.



Займаються там і два сини Миколи Горбача: "Мої діти в п’ятому поколінні займаються бджільництвом. На гуртку вивчаємо сучасне бджільництво та встановлюємо корпусні вулики".



Син пасічника Ілля брав участь у всесвітньому змаганні бджолярів, зайняв там п’яте місце серед представників 29-ти країн, розповів батько.



Зараз на пасіці допомагає середній син Горбачів – 13-річний Антоній: "У нас є новинка 21-го століття – це апі-будиночок, якому треба лягти й тоді бджоли будуть лікувати.



Волинянин Микола Горбач додав: отримав нагороду Спілки пасічників України, що його сім’я є "пасічниками з покоління в покоління".





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