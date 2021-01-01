У Володимрі-Волинському презентували збірник спогадів старожилів міста
Сьогодні, 01:38
У Володимирі-Волинському представили проєкт "Володимир, яким ми його пам’ятаємо. Людські долі", у рамках якого випустили восьмий збірник спогадів старожилів про життя та історію міста першої половини ХХ століття.
Презентація відбулася в культурно-мистецькому центрі, – повідомили на сайті міськради.
Проєкт ще у 2014 році започаткував Державний історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир". До нового збірника увійшло 14 розповідей та два переклади з англійської мови, які помістилися на більш ніж 200 сторінок.
Як розповіла наукова співробітниця заповідника Орися Вознюк, цьогорічне видання вийшло більшим за обсягом, адже додали більшу кількість світлин.
Серед спогадів героїв нового збірника – розповідь Ростислава Чапюка, який у радянські часи був знаковою людиною у Володимир-Волинському районі. Також до книга увійшла розповідь місцевої вишивальниці Віри Оніщук, котра поділилась спогадами про палац графа, що колись був у селі Дольськ та про своє дитинство у часи Другої світової війни.
Збірник вийшов накладом у 50 примірників, які подарували героям книги та роздали обласним, міським і шкільним бібліотекам.
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Презентація відбулася в культурно-мистецькому центрі, – повідомили на сайті міськради.
Проєкт ще у 2014 році започаткував Державний історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир". До нового збірника увійшло 14 розповідей та два переклади з англійської мови, які помістилися на більш ніж 200 сторінок.
Як розповіла наукова співробітниця заповідника Орися Вознюк, цьогорічне видання вийшло більшим за обсягом, адже додали більшу кількість світлин.
Серед спогадів героїв нового збірника – розповідь Ростислава Чапюка, який у радянські часи був знаковою людиною у Володимир-Волинському районі. Також до книга увійшла розповідь місцевої вишивальниці Віри Оніщук, котра поділилась спогадами про палац графа, що колись був у селі Дольськ та про своє дитинство у часи Другої світової війни.
Збірник вийшов накладом у 50 примірників, які подарували героям книги та роздали обласним, міським і шкільним бібліотекам.
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