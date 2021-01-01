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У Володимрі-Волинському презентували збірник спогадів старожилів міста

У Володимрі-Волинському презентували збірник спогадів старожилів міста
У Володимирі-Волинському представили проєкт "Володимир, яким ми його пам’ятаємо. Людські долі", у рамках якого випустили восьмий збірник спогадів старожилів про життя та історію міста першої половини ХХ століття.

Презентація відбулася в культурно-мистецькому центрі, – повідомили на сайті міськради.

Проєкт ще у 2014 році започаткував Державний історико-культурний заповідник "Стародавній Володимир". До нового збірника увійшло 14 розповідей та два переклади з англійської мови, які помістилися на більш ніж 200 сторінок.

Як розповіла наукова співробітниця заповідника Орися Вознюк, цьогорічне видання вийшло більшим за обсягом, адже додали більшу кількість світлин.
У Володимрі-Волинському презентували збірник спогадів старожилів міста

Серед спогадів героїв нового збірника – розповідь Ростислава Чапюка, який у радянські часи був знаковою людиною у Володимир-Волинському районі. Також до книга увійшла розповідь місцевої вишивальниці Віри Оніщук, котра поділилась спогадами про палац графа, що колись був у селі Дольськ та про своє дитинство у часи Другої світової війни.

Збірник вийшов накладом у 50 примірників, які подарували героям книги та роздали обласним, міським і шкільним бібліотекам.

У Володимрі-Волинському презентували збірник спогадів старожилів міста

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