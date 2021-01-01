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Курс валют у Луцьку на 1 серпня

Курс валют у Луцьку на 1 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 1 серпня 2021 року такий: купівля – 26.721, а продаж – 26.984.

Євро при купівлі становить – 31.659, продажу – 32.091.

Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – .0.376

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.563, продаж – 7.158.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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