Курс валют у Луцьку на 1 серпня
Сьогодні, 09:41
Курс долара у Луцьку станом на 1 серпня 2021 року такий: купівля – 26.721, а продаж – 26.984.
Євро при купівлі становить – 31.659, продажу – 32.091.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – .0.376
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.563, продаж – 7.158.
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Євро при купівлі становить – 31.659, продажу – 32.091.
Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – .0.376
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.563, продаж – 7.158.
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