Курс валют у Луцьку на 1 серпня





Євро при купівлі становить – 31.659, продажу – 32.091.



Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – .0.376



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.563, продаж – 7.158.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 1 серпня 2021 року такий: купівля – 26.721, а продаж – 26.984.Євро при купівлі становить – 31.659, продажу – 32.091.Курс російського рубля: купівля – 0.326, продаж – .0.376Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.563, продаж – 7.158.

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