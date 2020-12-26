1 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:30
1 серпня 2021 року віряни святкують день святої Макрини, яка відома також, як сестра Василія Великого. У народі вірили, що саме у цей день випадає найбільше дощів.
Що не можна робити 1 серпня, дізнавайтесь далі у матеріалі "24 каналу".
Прикмети 1 серпня
- Дощ 1 серпня знаменує гарний урожай хліба.
- Суха і сонячна погода на Макрини – тепло і спека ще довго протримаються.
- Зорі 1 серпня падають – здіймуться сильні вітри.
Що не можна робити 1 серпня
- Уникайте сьогодні галасу і метушні. 1 серпня не найкращий день для вечірок і гулянь.
- Не конфліктуйте ні з ким 1 серпня. Вважають, що сварка цього дня сильно зіпсує стосунки.
- Не вживайте алкоголь.
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Що не можна робити 1 серпня, дізнавайтесь далі у матеріалі "24 каналу".
Прикмети 1 серпня
- Дощ 1 серпня знаменує гарний урожай хліба.
- Суха і сонячна погода на Макрини – тепло і спека ще довго протримаються.
- Зорі 1 серпня падають – здіймуться сильні вітри.
Що не можна робити 1 серпня
- Уникайте сьогодні галасу і метушні. 1 серпня не найкращий день для вечірок і гулянь.
- Не конфліктуйте ні з ким 1 серпня. Вважають, що сварка цього дня сильно зіпсує стосунки.
- Не вживайте алкоголь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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