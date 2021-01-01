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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу

Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 3 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Недугу виявили у 3-х районах, а саме:

Луцький район – 1 хворий:

Луцька ТГ – 1

Володимир-Волинський район – 1 хворий:

Нововолинська міська ТГ – 1

Ковельський район – 1 хворий:

Ковельська ТГ – 1

Усього станом на 1 серпня в області зареєстрували 62 304 випадки.

Одужало – 61 049 осіб (за останню добу – 2).

Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 263 356 осіб, за останню добу – 70 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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