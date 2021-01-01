Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 10:10
За минулу добу на Волині зареєстрували 3 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Недугу виявили у 3-х районах, а саме:
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Нововолинська міська ТГ – 1
Ковельський район – 1 хворий:
Ковельська ТГ – 1
Усього станом на 1 серпня в області зареєстрували 62 304 випадки.
Одужало – 61 049 осіб (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 263 356 осіб, за останню добу – 70 осіб.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Недугу виявили у 3-х районах, а саме:
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Нововолинська міська ТГ – 1
Ковельський район – 1 хворий:
Ковельська ТГ – 1
Усього станом на 1 серпня в області зареєстрували 62 304 випадки.
Одужало – 61 049 осіб (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 263 356 осіб, за останню добу – 70 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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