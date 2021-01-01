Коронавірус на Волині: повідомили про ситуацію за минулу добу





Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».



Недугу виявили у 3-х районах, а саме:



Луцький район – 1 хворий:



Луцька ТГ – 1



Володимир-Волинський район – 1 хворий:



Нововолинська міська ТГ – 1



Ковельський район – 1 хворий:



Ковельська ТГ – 1



Усього станом на 1 серпня в області зареєстрували 62 304 випадки.



Одужало – 61 049 осіб (за останню добу – 2).



Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 263 356 осіб, за останню добу – 70 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 3 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Недугу виявили у 3-х районах, а саме:Луцька ТГ – 1Нововолинська міська ТГ – 1Ковельська ТГ – 1Усього станом на 1 серпня в області зареєстрували 62 304 випадки.Одужало – 61 049 осіб (за останню добу – 2).Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 263 356 осіб, за останню добу – 70 осіб.

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