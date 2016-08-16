Український плавець здобув «срібло» на Олімпійський іграх у Токіо
Сьогодні, 10:48
Український плавець Михайло Романчук здобув другу медаль на Олімпійських іграх. Романчук зумів вибороти перше для України "срібло" у Токіо.
Про це повідомляє "24 канал".
"Срібний" ривок Романчука
У фінальному запливі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук вивів запеклу боротьбу з американцем Робертом Фінком та німцем Флоріаном Веллбруком.
Фінк, як і в запливі на 800 метрів, продемонстрував дивовижний фініш. Американець, мов акула, випередив суперників та фінішував першим.
Боротьба за "срібло" розгорнулася між нашим Романчуком та дворазовим чемпіоном світу німцем Веллбруком. На заключних 50 метрах Михайло поступався Флоріану.
Але фінальний ривок буквально на останніх метрах дистанції дозволив Романчуку фінішувати на другій сходинці – срібло.
Відео фінального запливу
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Про це повідомляє "24 канал".
"Срібний" ривок Романчука
У фінальному запливі на дистанції 1500 метрів вільним стилем Романчук вивів запеклу боротьбу з американцем Робертом Фінком та німцем Флоріаном Веллбруком.
Фінк, як і в запливі на 800 метрів, продемонстрував дивовижний фініш. Американець, мов акула, випередив суперників та фінішував першим.
Боротьба за "срібло" розгорнулася між нашим Романчуком та дворазовим чемпіоном світу німцем Веллбруком. На заключних 50 метрах Михайло поступався Флоріану.
Але фінальний ривок буквально на останніх метрах дистанції дозволив Романчуку фінішувати на другій сходинці – срібло.
Відео фінального запливу
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