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«Герої малого бізнесу»: кав'ярня, де працюють «сонячні» хлопці, бере участь у всеукраїнському конкурсі

«Герої малого бізнесу»: кав'ярня, де працюють «сонячні» хлопці, бере участь у всеукраїнському конкурсі
Кав’ярня «Старе місто», де працює молодь із синдромом Дауна, стала учасником всеукраїнського конкурсу "Герої малого бізнесу". Інклюзивна кав'ярна змагається у категорії "Добра справа".

Про це йдеться на сайті конкурсу.

Нагадаємо, кав'ярна "Старе місто" - перша в Україні кав’ярня, де офіціантами працюють двоє хлопців з синдромом Дауна.

"Герої малого бізнесу" - всеукраїнський конкурс для підприємців та власників малого бізнесу. Можливість заявити про свій бізнес на всю країну", - зазначають організатори конкурсу.

"Сонячні" хлопці просять підтримки, проголосувавши за них. Для цього потрібно натиснути на сердечко за цим посиланням.



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Теги: інклюзивна кав'ярня, всеукраїнський конкурс, баристи, синдром Дауна
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