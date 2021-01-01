«Герої малого бізнесу»: кав'ярня, де працюють «сонячні» хлопці, бере участь у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 18:07
Кав’ярня «Старе місто», де працює молодь із синдромом Дауна, стала учасником всеукраїнського конкурсу "Герої малого бізнесу". Інклюзивна кав'ярна змагається у категорії "Добра справа".
Про це йдеться на сайті конкурсу.
Нагадаємо, кав'ярна "Старе місто" - перша в Україні кав’ярня, де офіціантами працюють двоє хлопців з синдромом Дауна.
"Герої малого бізнесу" - всеукраїнський конкурс для підприємців та власників малого бізнесу. Можливість заявити про свій бізнес на всю країну", - зазначають організатори конкурсу.
"Сонячні" хлопці просять підтримки, проголосувавши за них. Для цього потрібно натиснути на сердечко за цим посиланням.
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Про це йдеться на сайті конкурсу.
Нагадаємо, кав'ярна "Старе місто" - перша в Україні кав’ярня, де офіціантами працюють двоє хлопців з синдромом Дауна.
"Герої малого бізнесу" - всеукраїнський конкурс для підприємців та власників малого бізнесу. Можливість заявити про свій бізнес на всю країну", - зазначають організатори конкурсу.
"Сонячні" хлопці просять підтримки, проголосувавши за них. Для цього потрібно натиснути на сердечко за цим посиланням.
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