«Герої малого бізнесу»: кав'ярня, де працюють «сонячні» хлопці, бере участь у всеукраїнському конкурсі





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Нагадаємо, кав'ярна "Старе місто" - перша в Україні кав’ярня, де офіціантами працюють двоє хлопців з синдромом Дауна.



"Герої малого бізнесу" - всеукраїнський конкурс для підприємців та власників малого бізнесу. Можливість заявити про свій бізнес на всю країну", - зазначають організатори конкурсу.



"Сонячні" хлопці просять підтримки, проголосувавши за них. Для цього потрібно натиснути на сердечко за







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