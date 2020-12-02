вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Польщі 20-річного українця спіймали на крадіжці через банкомат грошей з чужих рахунків

У Польщі 20-річного українця спіймали на крадіжці через банкомат грошей з чужих рахунків
Поліція затримала у Вроцлаві 20-річного громадянина України за крадіжку грошей з чужих рахунків через банкомат.

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, шахрайська схема була вже традиційною: зловмисники контактували з користувачами, які виставляли товари на продаж на популярному онлайн-порталі, й удавали, що цікавляться покупкою. Вони надсилали потенційним жертвам лінк на “фішингову” сторінку, яка нагадувала онлайн-портал з розміщеним оголошенням. Головна мета такого шахрайства - отримати дані людини до входу на її акаунт.

Після цього зловмисники використовували викрадену інформацію для того, щоб увійти на банківський рахунок жертв та отримати там коди BLIK. У подальшому з допомогою цих кодів шахраї знімали кошти з чужих рахунків через банкомат.

20-річного українця затримали “на гарячому”, коли він так знімав чужі гроші в одному з банкоматів Вроцлава. У хлопця знайшли 4 тис. зл, які він встиг зняти з рахунку однієї з жертв шахрайської схеми. Після затримання йому заборонили виїзд з Польщі до закінчення слідства. Поліція не виключає подальших арештів, адже затриманий громадянин України був лише одним із членів шахрайської групи.

Нагадаємо, нещодавно поліція затримала двох громадян України за крадіжку великої суми грошей з банкомату в польській столиці.

Раніше поліція затримала громадянина України за підозрою у шахрайстві, після якого жителька міста Влодава (Люблінське воєводство) втратила кількадесят тисяч злотих.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, українець, крадіжка, банкомати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Авіатроща на Івано-Франківщині: родичі загиблого пілота говорять про замовне вбивство
Сьогодні, 12:53
У Польщі 20-річного українця спіймали на крадіжці через банкомат грошей з чужих рахунків
Сьогодні, 12:16
1 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:30
У Луцькому районі – автотроща з 7-ма постраждалими. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Український плавець здобув «срібло» на Олімпійський іграх у Токіо
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
У Польщі затримали двох українців, які викрали з банкоматів понад мільйон злотих У Польщі затримали двох українців, які викрали з банкоматів понад мільйон злотих
13 липень, 14:40
Водій з України на АЗС у Польщі викрав барсетку іноземця з великою сумою грошей Водій з України на АЗС у Польщі викрав барсетку іноземця з великою сумою грошей
17 червень, 19:28
Хлопець з України, який працював у Польщі кур'єром, крав гроші з фірми Хлопець з України, який працював у Польщі кур'єром, крав гроші з фірми
02 грудень, 2020, 15:10
Українець у Польщі викрав у жінки чималу суму грошей та закопав їх під кущем Українець у Польщі викрав у жінки чималу суму грошей та закопав їх під кущем
23 червень, 2020, 13:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Авіатроща на Івано-Франківщині: родичі загиблого пілота говорять про замовне вбивство
Сьогодні, 12:53
 0
У Польщі 20-річного українця спіймали на крадіжці через банкомат грошей з чужих рахунків
Сьогодні, 12:16
 0
1 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцькому районі – автотроща з 7-ма постраждалими. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
Український плавець здобув «срібло» на Олімпійський іграх у Токіо
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8