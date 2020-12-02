У Польщі 20-річного українця спіймали на крадіжці через банкомат грошей з чужих рахунків

Поліція затримала у Вроцлаві 20-річного громадянина України за крадіжку грошей з чужих рахунків через банкомат.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, шахрайська схема була вже традиційною: зловмисники контактували з користувачами, які виставляли товари на продаж на популярному онлайн-порталі, й удавали, що цікавляться покупкою. Вони надсилали потенційним жертвам лінк на “фішингову” сторінку, яка нагадувала онлайн-портал з розміщеним оголошенням. Головна мета такого шахрайства - отримати дані людини до входу на її акаунт.Після цього зловмисники використовували викрадену інформацію для того, щоб увійти на банківський рахунок жертв та отримати там коди BLIK. У подальшому з допомогою цих кодів шахраї знімали кошти з чужих рахунків через банкомат.20-річного українця затримали “на гарячому”, коли він так знімав чужі гроші в одному з банкоматів Вроцлава. У хлопця знайшли 4 тис. зл, які він встиг зняти з рахунку однієї з жертв шахрайської схеми. Після затримання йому заборонили виїзд з Польщі до закінчення слідства. Поліція не виключає подальших арештів, адже затриманий громадянин України був лише одним із членів шахрайської групи.Нагадаємо, нещодавно поліція затримала двох громадян України за крадіжку великої суми грошей з банкомату в польській столиці.Раніше поліція затримала громадянина України за підозрою у шахрайстві, після якого жителька міста Влодава (Люблінське воєводство) втратила кількадесят тисяч злотих.