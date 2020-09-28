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Авіатроща на Івано-Франківщині: родичі загиблого пілота говорять про замовне вбивство

Авіатроща на Івано-Франківщині: родичі загиблого пілота говорять про замовне вбивство
Винищувач СУ-27 та десяток легкомоторних літаків піднялися у небо над Коломиєю. Так авіатори з усієї України віддали останню шану загиблому пілоту Ігорю Табанюку. Він та троє його пасажирів загинули у середу. Спортивний літак упав на житловий будинок і загорівся.

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН родичі Табанюка розповіли - вважають авіатрощу замовним убивством, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Центр Коломиї перекритий - сотні людей прийшли провести в останню путь пілота Ігоря Табанюка. Його ховають у закритій труні - був вибух, а потім пожежа.

Вперше після авіатрощі відчинив ворота коломийський аеродром, де упродовж останніх 10-ти років Табанюк відроджував українську малу авіацію, створив льотну школу, щороку проводив популярний авіафестиваль і звідки вирушив в останній політ. З усієї України на прощання сюди злетілися колеги і друзі .

У небі з'являється винищувач СУ-27-й. На такому 40 років прослужив військовий льотчик Ігор Табанюк і це був його улюблений літак.

На надмалій висоті Су махає крилами - так прощаються з пілотами, що назавжди пішли у небо.

У середу спортивний літак, на якому Ігор Табанюк возив трьох туристів, упав на житловий будинок у приміському селі Шепарівці та вибухнув.

Колеги і друзі Ігоря Табанюка не раз і не два передивилися випадково зняте відпочивальниками відео падіння. Що могло статися - губляться у здогадах.

"Висота не була критична. Тобто, на тій висоті можна було виправити помилки. Він би такі помилки виправив. Якби це було в його руках", - говорить один з них.

"Одразу видно, що він не скористався рятувальною системою. Значить все йшло нормально. І буквально за декілька секунд могло щось таке статися - чи пасажир якось не так себе повів, може пасажиру стало погано, може щось з обладанням", - твердить другий пілот.

"Літак був у технічно справному стані. Однозначно. Ігор Петрович на здоров'я не жалівся ніколи - колишній військовий льотчик. До цього теж питань нема. Тобто могло бути щось на борту з чимось пов'язане. З блокуванням керування", - припускає президент Української авіаційної асоціації Генадій Хазанов.

А рідні загиблого пілота переконані - авіатрощу хтось підлаштував. Син каже - на батька останнім часом сипався шквал погроз та провокацій. Він навіть збирався вивезти з Коломиї свою сім'ю. І все це - певні - через аеродром, який намагалися у Табанюка відібрати.


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Теги: авіатроща, родичі, пілот, замовне вбивство, Івано-Франківщина
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