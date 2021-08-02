Погода у Луцьку та Волинській області на понеділок, 2 серпня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 2 серпня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі короткочасний дощ, місцями значний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19⁰, вдень 21-26⁰.
Як інформує Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Уночі очікується дощ із грозою. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Лучан попереджають про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, грози та град, діаметром 6-19 мм.
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Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19⁰, вдень 21-26⁰.
Як інформує Sinoptik, весь день у Луцьку буде хмарним. Уночі очікується дощ із грозою. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Лучан попереджають про короткочасне шквалисте посилення вітру до 15-24 м/с, грози та град, діаметром 6-19 мм.
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