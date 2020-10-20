У волинському місті на 5 днів закриють залізничний переїзд

У Рожищі з 2 серпня до 6 серпня на ремонт тимчасово закриють залізничний переїзд.Про це повідомляє Рожищенська міська рада.Об’їзд автотранспорту здійснюватимуть через залізничний переїзд 316 км по вул. Гагаріна.З 08:00 2 серпня по 17:00 6 серпня триватимуть роботи з усунення невідкладних недоліків у колії для забезпечення безпеки руху поїздів. У зв’язку з цим тимчасово буде закритий залізничний переїзд 315 км в м. Рожище по вул. Незалежності.Ківерцівська дистанція колії сподівається на розуміння і просить вибачити за тимчасові незручності, спричинені виконанням необхідних робіт.