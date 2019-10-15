Волиняни зловили велетенського білого амура

Тараса Царика та Олександра Редьковича.



Минулого тижня, розповідають чоловіки місцевій газеті



— Ми не є аж такими заповзятими риболовами, які мають у своєму спорядженні човни та ехолоти. Не обирали для цього день, який би за певними прогнозами вважався б особливо сприятливим для кльову. Тож сподівалися хіба на звичайний улов, — розповідає Тарас Царик.



Та усі надії рибалок виявилися перевершеними: своїм гачком вони підчепили велетенського білого амура.



— І подумати не могли, що з пірса так вдало можна закинути. Навіть, коли відчули, що на гачку не звичайна кількасотграмова рибина, не уявляли, що це буде аж 18-кілограмовий красень довжиною близько 90 сантиметрів, — тішиться Олександр Редькович.



Чоловік каже, що виловили рибу з товаришем спінінгом. Клюнула вона на пінопласт зі спеціями. Але чи не головним завданням було для рибалок витягнути цього гіганта, щоб не зірвався та не дременув. На щастя, риболовецька нитка витримала, і, коли амур був ближче до берега, у поміч взяли підсак.



Коли ж рибалки привезли трофей додому, напевне, цікавих подивитися на нього було чимало. Звичайно, і фотосесію провели. А тоді почистили і частину заморозили, а іншу частину приготували – протушкували в печі зі спеціями.



— М’ясо вийшло напрочуд смачне. Жирне і без кісток. Бо ж кістки у такої рибини вже великі і дістати їх набагато простіше, ніж з маленької, — розповідає Тарас Царик.



Юшку хлопці ще не варили, а смажити не наважилися: подумали, що м’ясо буде жорстким – рибі ж кілька літ. За припущеннями рибалок, виріс білий амур до таких розмірів за 5 чи 7 років. І, до речі, це був скоріш за все самець.





Тетяна ПРИХОДЬКО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потрапила 18-кілограмова рибина на гачок спінінга волинянтаМинулого тижня, розповідають чоловіки місцевій газеті "Полісся" , вирішили порибалити вперше цього року. Виїхали, так би мовити, на природу, щоб відпочити. Подалися з ночівлею на озеро Добре, взявши із собою елементарне знаряддя для риболовлі.— Ми не є аж такими заповзятими риболовами, які мають у своєму спорядженні човни та ехолоти. Не обирали для цього день, який би за певними прогнозами вважався б особливо сприятливим для кльову. Тож сподівалися хіба на звичайний улов, — розповідає Тарас Царик.Та усі надії рибалок виявилися перевершеними: своїм гачком вони підчепили велетенського білого амура.— І подумати не могли, що з пірса так вдало можна закинути. Навіть, коли відчули, що на гачку не звичайна кількасотграмова рибина, не уявляли, що це буде аж 18-кілограмовий красень довжиною близько 90 сантиметрів, — тішиться Олександр Редькович.Чоловік каже, що виловили рибу з товаришем спінінгом. Клюнула вона на пінопласт зі спеціями. Але чи не головним завданням було для рибалок витягнути цього гіганта, щоб не зірвався та не дременув. На щастя, риболовецька нитка витримала, і, коли амур був ближче до берега, у поміч взяли підсак.Коли ж рибалки привезли трофей додому, напевне, цікавих подивитися на нього було чимало. Звичайно, і фотосесію провели. А тоді почистили і частину заморозили, а іншу частину приготували – протушкували в печі зі спеціями.— М’ясо вийшло напрочуд смачне. Жирне і без кісток. Бо ж кістки у такої рибини вже великі і дістати їх набагато простіше, ніж з маленької, — розповідає Тарас Царик.Юшку хлопці ще не варили, а смажити не наважилися: подумали, що м’ясо буде жорстким – рибі ж кілька літ. За припущеннями рибалок, виріс білий амур до таких розмірів за 5 чи 7 років. І, до речі, це був скоріш за все самець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію