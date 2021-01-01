У селі на Волині небайдужі жителі причепурили занедбану зупинку





Про це повідомляє



Таку позицію продемонстрували і жителі села Черче. У своєму немалому і прославленому працьовитістю людей населеному пункті вони підремонтували й причепурили зупинку.



Місцевий житель Віталій Митчик яскраво розмалював зупинку і жителі села, гості, що проїжджають мимо, ставлять його роботі відмінну оцінку. Бо ж стіни звичайної зупинки громадського транспорту перетворилися наче на галерейні. Зобразив Віталій на них квіти та краєвиди, птахи, тварини і чепурну сільську хатину. Все це гармонійно вписалося у черченський сільський колорит і доповнило його.



Умілець Роман Олісейчик зробив та встановив на зупинці дерев’яні лавочки, щоб подорожні могли присісти, чекаючи транспорт. Перед спорудою висипали відсівом під’їзд, що також додало охайності місцю. Зрештою, вболівало за цю справу та долучалося до її реалізації чимало й інших місцевих жителів. Зокрема, Сергій Велимчаниця, Сергій Ярошук, Віктор Кацевич, Володимир Дрейчан, Олександр Базильчук, Анатолій Понедільник, Віталій Щур, Валерій Савчук, Ганна Дудік, Галина Вакулінська, Павло Лагода



До речі, підтримала ініціативу сільського старости Олександра Маковецького облагородити зупинку громадського транспорту у Черче і міська рада. Тож тепер і тут завдяки спільно втіленому задумові це місце стало певною візитівкою села та додало йому ошатності і привабливості.







Тетяна ПРИХОДЬКО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Камінь-Каширщині тепер чи не усі зупинки громадського транспорту – барвисті та колоритні. Традиція розмальовувати їх передається із села в село, як ознака небайдужості місцевих жителів до того, яким має стати їхній населений пункт. Адже мріють вони про його чистоту, затишок і ошатність.Про це повідомляє місцева газета "Полісся" Таку позицію продемонстрували і жителі села Черче. У своєму немалому і прославленому працьовитістю людей населеному пункті вони підремонтували й причепурили зупинку.Місцевий жительяскраво розмалював зупинку і жителі села, гості, що проїжджають мимо, ставлять його роботі відмінну оцінку. Бо ж стіни звичайної зупинки громадського транспорту перетворилися наче на галерейні. Зобразив Віталій на них квіти та краєвиди, птахи, тварини і чепурну сільську хатину. Все це гармонійно вписалося у черченський сільський колорит і доповнило його.Умілецьзробив та встановив на зупинці дерев’яні лавочки, щоб подорожні могли присісти, чекаючи транспорт. Перед спорудою висипали відсівом під’їзд, що також додало охайності місцю. Зрештою, вболівало за цю справу та долучалося до її реалізації чимало й інших місцевих жителів. Зокрема,До речі, підтримала ініціативу сільського старостиоблагородити зупинку громадського транспорту у Черче і міська рада. Тож тепер і тут завдяки спільно втіленому задумові це місце стало певною візитівкою села та додало йому ошатності і привабливості.

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