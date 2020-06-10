Словаччина відновлює автобусне сполучення з Україною
Сьогодні, 15:15
Словаччина відновлює пропуск автобусів міжнародного сполучення через пункт пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».
Про це повідомляє МВС України.
Відповідно до повідомлення Словацької сторони, з 07:00 (за київським часом) 01.08.2021 року відновлюється пропуск міжнародних автобусів, які здійснюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, через пункт пропуску «Вишнє Нємецьке» (з українського боку – пункт пропуску «Ужгород»).
Водночас, словацька сторона наголошує, що на осіб, які прибуватимуть на територію їхньої держави, поширюватимуться карантинні заходи, визначені Урядом Словаччини. Зокрема, усі не вакциновані особи віком від 18 років (за певними виключеннями) підлягатимуть самоізоляції терміном 14 діб. Вона може проходити у домашніх умовах або у відповідних установах. Самоізоляція припиняється, якщо за цей час в особи не виявлено симптомів захворювання на COVID-19 або якщо вона матиме негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше п'ятого дня після прибуття на територію Словаччини.
Також словацькі колеги нагадують про необхідність завчасної реєстрації усіх подорожніх віком від 12 років на урядовому сайті.
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Про це повідомляє МВС України.
Відповідно до повідомлення Словацької сторони, з 07:00 (за київським часом) 01.08.2021 року відновлюється пропуск міжнародних автобусів, які здійснюють регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення, через пункт пропуску «Вишнє Нємецьке» (з українського боку – пункт пропуску «Ужгород»).
Водночас, словацька сторона наголошує, що на осіб, які прибуватимуть на територію їхньої держави, поширюватимуться карантинні заходи, визначені Урядом Словаччини. Зокрема, усі не вакциновані особи віком від 18 років (за певними виключеннями) підлягатимуть самоізоляції терміном 14 діб. Вона може проходити у домашніх умовах або у відповідних установах. Самоізоляція припиняється, якщо за цей час в особи не виявлено симптомів захворювання на COVID-19 або якщо вона матиме негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше п'ятого дня після прибуття на територію Словаччини.
Також словацькі колеги нагадують про необхідність завчасної реєстрації усіх подорожніх віком від 12 років на урядовому сайті.
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